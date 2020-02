Carnaval de rua reúne 6 milhões de pessoas no Rio

O carnaval de rua do Rio reuniu quase 6 milhões de pessoas desde a abertura oficial da festa, no dia . Somente (25), ça-feira de carnaval, foram 57 blocos desfilando, que reuniram 1,5 milhão de pessoas. Um deles, o Fervo da Lud, criado em 2017, arrastou 1 milhão de foliões no centro, desbancando o tradicional Bloco da Bola Preta, que reuniu no (22) 630 mil foliões.

Segundo dados da Riotur, a Orquestra Voadora atraiu 330 mil pessoas ao Aterro do Flamengo, com sua fanfarra e alegorias circenses. No Jardim Botânico, 80 mil pessoas compareceram ao Vagalume o Verde.

Nos quatro dias de festa, outros destaques de público foram o Carrossel de Emoções, no (22), com 115 mil pessoas; no (23) os maiores públicos foram no Bangalafumenga (500 mil), Areia (385 mil) e Cordão do Boitatá (80 mil); na -feira (24), destaque para o Sargento Pimenta (340 mil) e para o Corre Atrás (80 mil). No fim de semana anterior ao carnaval, foi quase 1 milhão de foliões nas ruas.

Lixo no carnaval de rua

Desde -feira (21), primeiro dia de desfiles na Sapucaí, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) recolheu na região do sambódromo 200 toneladas de lixo. Nos blocos de rua, a coleta chegou a 74,7 toneladas de lixo, sem contabilizar os números de ça-feira.

Folia de cinzas

Nesta -Feira de Cinzas, ainda há desfiles previstos. O tradicional Bloco das Mulheres Rodadas, que não integra a lista oficial do carnaval da cidade, faz, desde as 9h, seu sexto desfile, no Largo do Machado, zona sul do Rio. Criado em 2015, foi o primeiro bloco feminista da cidade e mistura folia com a luta pelos direitos das mulheres e contra a violência de gênero e o feminicídio.

Na abertura não oficial do carnaval do Rio, o grupo realizou a performance “Um estuprador no teu caminho” do coletivo feminista chileno LasTesis, realizado em diversas cidades no mundo, no fim do ano passado, numa mobilização mundial de denúncia contra a violência sexual estrutural sofrida pelas mulheres.

Confira a lista dos blocos oficiais de , de acordo com a Riotur:

- 8h – Agytoê, Centro, Praça do Expedicionário

- 9h - Bloco mais foda do mundo, Barra Da Tijuca, Av Lucio Costa 3300.

- 11h - Bloco Carnavalesco Ainda Aguento, Ribeira, Ilha do Governador, Praia da Engenhoca

- 13h - Bloco Mameluco, Andaraí, Rua Uruguai 35

- 16h - B.C. Algodão Doce, Saúde Largo São Francisco da Prainha

- 16h - Planta na Mente, Lapa, Praça Cardeal Câmara

- 16h - Grbc Chave De Ouro, Engenho de Dentro, Rua Adolfo Bergamini 326

- 17h - Embaixadores da Folia, Lapa, Avenida Gomes Freire

- 17h - Me Enterra na , Santa Teresa, Rua Áurea

- 17h - Bloco Batuque das Meninas, Catete, Largo do Machado