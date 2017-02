Carnaval de Olinda tem como tema “Essa Alegria Tem História"; veja programação

Com o tema “Essa Alegria Tem História”, o tradicional Carnaval de Olinda tem como destaques artistas pernambucanos. A programação traz nomes como o de Alceu Valença, Almir Rouche, Marrom Brasileiro, André Rio, Nádia Maia, Cristina Amaral e Nena Queiroga.

A escolha do tema faz referência a comemoração dos 35 anos do título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido à cidade pela Unesco em 1982. Junto com o lançamento do calendário oficial da festa, a prefeitura da cidade também lançou um selo comemorativo.

Neste Carnaval, a folia acontece em dez polos culturais, além do Corredor da Diversidade, localizado na Rua 13 de Maio; o Espaço Folia Cidadã, para receber os filhos dos trabalhadores da festa e o Camarote da Acessibilidade, no bairro do Carmo. Os foliões que quiserem ficar por dentro de tudo que acontece em Olinda, podem se manter atualizado pelo site oficial ou pelo aplicativo Carnaval de Olinda 2017, disponível no Google Play e na Apple Store.

Em 2017, os homenageados por ajudarem a manter a cultura e tradição da cidade são o cantor e compositor Erasto Vasconcelos, que faleceu ano passado, e o presidente do Homem da Meia-Noite, Luiz Adolpho Alves. A escolha dos nomes foi feita por meio de uma votação popular que reuniu cerca de 11 mil votos, em cinco dias.

Confira a programação do Carnaval de Olinda para este sábado:

POLO BAJADO (Rio Doce/ Vila Olímpica)

15h: André Alves

16h: Banda Karona

17h: Zinho e Paulina

18h: Banda Black

19h: Diego Cabral

20h: É o Jeito

21h: Faringes da Paixão

22h: Alceu Valença

POLO ERASTO VASCONCELOS (Sítio de Seu Reis)

17h: Banda Eddie com participação de Karina Buhr e Isaar

18h30: Carranza – Participação de Gilmar Bola 8

20h: Combo X

21h: Via Sat

22h: Lamento Negro

POLO LUIZ ADOLPHO (Carmo/Fortim)

17h: Márcia Pequeno

18h: Tito Lívio

19h: Don Tronxo

20h: Andréia Luiza

21h: Nádia Maia

22h: Patrícia Cruz

POLO LULA GONZAGA Largo do Guadalupe (Coco/Afoxé/Samba)

16h30: Afoxé Povo de Odé

17h30: Afoxé Ylê de Egbá

18h30: Grupo Raízes

19h30: Coco de Umbigada

21h: Jorge Ribas

22h30: D´Breck

POLO MAESTRO DUDA DE OLINDA (Praça 12 de Março)

17h: Bloco Lírico Sempre Feliz

18h: Zuza Miranda e Thais

19h: Embarcasom

20h30: Júnior Chumbago

22h: Marrom Brasileiro

POLO MESTRE LUIZ DE FRANÇA (Varadouro)

17h: Família Salustiano e a Rabeca Encantada

18h: Aparte Percussiva

19h: Maracatu Nação Maracambuco

20h30: Maracatu Nação Camaleão

22h: Fulô de Mandacaru

POLO SELMA DO COCO (Carmo/Correios)

16h Coco do Amaro Branco

17h Coco Santiago

18h Coco das Afilhadas

19h Coco de Cocar

20h Lia de Itamaracá

21h Coco da Praia

22h Pacheco Cantador

23h Coco Batuque das Morenas

POLO AURISTELA FREIRE (Salgadinho/Rua Severino Pereira)

17h Na Pisada do Mestre

18h Banda Avisa lá

19h30 GRES. Preto Velho

20h30 Duda Frevo Luxuria

22h Rodrigo Raposo

SAUDANDO O HOMEM DA MEIA NOITE Rua do Bonsucesso/Largo do Rosário

16h Caboclinho Orubá

17h Grupo Afro Senzala

18h Bloco de Samba Turma do Saberé

19h Frevança (30 Passistas) e Orquestra Maracafrevo

20h A Burra do Rosário

21h Maracatu Bate Livre Batucada Badia

23h Brincantes da Ladeira e Orquestra Villa Lobos

00h O Homem da Meia Noite

POLO PALHAÇO CHOCOLATE (Praça da Preguiça)

Das 09 às 16h - Espaço infantil com oficinas, brinquedos, apresentações de dança e shows de grupos infantis. Participação do Palhaço Chocolate

Confira a programação completa

