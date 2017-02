Carnaval de Brasília promete diversão para todas as idades; confira programação

Com uma programação que começa às 8h da manhã e vai até a madrugada, o carnaval de Brasília e das regiões administrativas promete diversão para todas as idades. De acordo com informações do Governo do Distrito Federal, serão mais de 100 atrações.

Blocos tradicionais da capital federal como o Galinho de Brasília, Aparelhinho, a Baratinha e Babydoll de Nylon vão desfilar na cidade. Águas Claras, Taguatinga, Santa Maria, Riacho Fundo e outras regiões administrativas também terão festas de Carnaval.

Confira abaixo a agenda dos blocos de rua deste sábado de carnaval:

8h - Esquenta Mas Não Queima - Av. Araucárias, Águas Claras

8h - Gagá Vião - SHCES Qd. 609, ao lado da feira permanente

8h - Carnaflow - Taguaparque, Taguatinga

8h - Sesc Carnaval - QE 40, AE, Guará I

9h - Carnapati - Parque da Cidade, Estacionamento 4

10h - Bloquinho Multiplicidade

10h - Carnapati - Estacionamento 4 do Parque da Cidade

10h - Fulia (evento Privado) - SCES - Trecho 02 conj. 32 - Clube Ases

10h - Carnaval no Parque (evento privado) - Parque da Cidade, Praça das Fontes

11h - Pintinho de Brasília - Setor de Autarquia Sul - Quadra 04 - Fundos da Matriz da CEF

11h - Bloco me Beija (sarau carnaval) - CLN 113 Bloco A Asa Norte

12h - Baratinha - Parque da Cidade, Estacionamento 12

13h - Concentra Mas Não Sai - CLN 404/405 norte

13h - Carnaval do Primeiro - Primeiro Cozinha de Bar

14h - Carnaval de Rua - Praça Central, Santa Maria

14h - Mamãe Taguá - Praça do DI - CNA 04 - Taguatinga Norte

14h - Carnaval de Rua - Santa Maria - Praça Central - Av. Alagados - Santa Maria

14h - BEM MEB Bloco - Setor Comercial Sul, Galeria dos Estados

14h - Bem Meb Bloco - Setor Comercial Sul, Quadra 2 (no beco)

14h - Bloco do Rei - Setor Comercial Central, em frente ao COMPER - Gama

14h - Bloco das Perseguidas - Praça dos Prazeres – 201 norte

14h - Clube de Remo - Orla Polo 3

15h - Carnaval de Rua - QN 10, Quadrão Cultural, Riacho Fundo

15h - Desfile Lourdes do Areal - Praça da QS 06/08 da Areal

15h - Babydoll de Nylon - Praça do Cruzeiro 9 Atrás do Memorial JK

15h - Circuito Pipoka Azul - Praça da Moda, Guará

15h - Vilões da Vila - Praça Nelson Corso, Vila Planalto

15h - Carnavarjão - QD 1, Conjunto D, Varjão

15h - Galinho de Brasília - Setor de Autarquias Sul, estacionamento da Caixa

15h - Santo Pecado - Orla da Ponte JK

15h - Lordes do Areal - Praça da QS 6, Águas Claras/Areal

15h - Vilões da Vila - Praça Nelson Corso, Vila Planalto

15h - Carnaval do Varjão - Quadra 01 Conjunto D

16h - Asé Dudu - Taguaparque, Pistão Norte

16h - Carnaval Jardins Mangueiral - Av. Mangueiral-Condomínio Jardins dos Jacarandás

16h - Os Filhos de São Jorge - Av. Da Quadra 6 – Quadra 4 da Vila Buritis

19h - Carnaval Social e do Povo - Estacionamento do Ginásio de Múltiplas Funções, Planaltina

17h - Carnabagagem - Praça da quadra 40 - Setor Central/ Gama

17h - Bloco 1% Cachaceiro - Quadra 05, conjunto 01, Setor Oeste,Gama

17h - Carnaval Social e do Povo- Brazlândia - Orla do Lago Espelho D´água em Brazlândia

20h - Pano na Buneca - QN 10, conjunto 3

20h - Carnaval de rua Riacho Fundo II - QN 10- Quadradão Cultural - Riacho Fundo II

22h - Carnaforró (evento privado) - Parque de Exposições, São Sebastião

