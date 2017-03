Carnaval de BH registrou um caso de violência contra mulher a cada 42 minutos

A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou hoje (9) um levantamento dos casos de violência contra mulheres no carnaval de Belo Horizonte. Durante os seis dias da folia, entre a sexta-feira e Quarta-feira de Cinzas foram registradas 205 ocorrências. Isto significa que houve uma vítima a cada 42 minutos de folia.

Foram 150 casos de agressão e 46 de lesão corporal. As nove ocorrências restantes envolveram estupro, estupro de vulnerável e outras infrações contra a dignidade sexual.

Os números apontam para uma realidade diferente da que foi apresentada pelo secretário municipal de Segurança Pública e Prevenção, Cláudio Beato, durante coletiva de balanço da prefeitura da capital mineira. "Tivemos apenas uma ocorrência mais notável de crime de gênero, e o acusado está tendo que se explicar hoje na delegacia. O trabalho das forças de segurança foi muito positivo. Mas não foi só ele. A sociedade também estava mobilizada e preparada para lidar com este tipo de ocorrência", disse.

Ele se referia ao caso que ganhou destaque na imprensa em que uma mulher foi assediada e recebeu uma cabeçada no nariz. A vítima e testemunhas reconheceram e identificaram o agressor em fotos nas redes sociais. O caso está em investigação, por meio de inquérito aberto pela Polícia Civil. O homem prestou depoimento na semana passada.

O combate ao assédio havia sido tema de uma campanha e uma marchinha lançada por foliãs de Belo Horizonte. A iniciativa contou com o apoio de cerca de 30 blocos, além de entidades como o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais.

Apesar do grande número de ocorrências neste carnaval, houve uma queda de 12,76% em comparação com a folia do ano passado. Em 2016, foram 235 casos.

