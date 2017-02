Carnaval: Confira a programação dos blocos do Rio de Janeiro para este sábado

De acordo com o calendário oficial, o Carnaval Rio de Janeiro 2017 ocorrerá de 25 de fevereiro a 1º de março. No período, mais de quatrocentos blocos tomarão as ruas cariocas. Fique atento e não deixe de curtir a festa.

Confira abaixo a agenda dos blocos de rua e escolas de samba para o sábado de carnaval:

Desfiles das escolas de samba do Grupo A do Rio:

Acadêmicos da Rocinha

Acadêmicos do Cubango

Inocentes de Belford Roxo

Império Serrano

Unidos de Padre Miguel

Renascer de Jacarepaguá

Unidos do Porto da Pedra.

Blocos:

8h: Céu na Terra - Largo dos Guimarães, Santa Teresa

9h: Blocão da Barra - Praça São Perpétuo (Praça do Ó), Barra

9h30: Cordão da Bola Preta (Abertura do Carnaval) - Rua Primeiro de Março, entre Rua Buenos Aires e Rua do Rosário, Centro

10h: Carrossel de Emoções - Avenida Lúcio Costa, em frente a Av. Érico Veríssimo,

10h: Multibloco - Rua do Senado entre Riachuelo e Mem de Sá, Lapa

10h: Bloco da Favorita - Avenida Atlântica, esquina com a Rua Julio de Castilhos, Copacabana

10h: Dois Pra Lá, Dois Pra Cá - Rua Álvaro Ramos, 11, Botafogo

10h: Sem Saidinha - Praça Alex Schumacher Bastos, Botafogo

11h: Empolga às 9 - Na Praia de Copacabana, em frente à Rua Rainha Elizabeth, Copacabana

11h: Escangalha - Rua Orsina da Fonseca, Gávea

11h30: Bloco do Show do Antônio Carlos - Rua do Russel, 434, Glória

12h: Maravilhas do Porto - Largo São Francisco da Prainha, Saúde

12h: Verde e Branco do Zumbi - Rua Peixoto de Carvalho, Zumbi

13h: Zazumba (Cabloco Muderno) - Praça Barão de Drummond, Vila Isabel

13h: Bloco do Tamanco - Rua D, 19, Padre Miguel

13h: Na Pressão Eu Vou - Avenida Cesário de Melo, esquina com Coronel Agostinho, Campo Grande

14h: Fogo na Cueca - Rua Anita Garibaldi, 60, Copacabana

14h: Eu Sou Normal, mas o Côco é Loko - Av. Lúcio Costa, em frente ao nº 2.940 – Quiosque Côco Loko, Barra

14h: Batalha dos Blocos - Av. Lúcio Costa, na altura do Posto 10, Recreio

15h: Sou Cheio de Amor - Avenida Lucio Costa, em frente ao Posto 10, Recreio

15h: Baile do Guri - Praça do Merk, Taquara

15h - Ulalá Balancê - Posto 6, Copacabana

15h: Os Imóveis - Rua Souza Lima, 121, Copacabana

15h: Bloco dos Barbas - Esquina da Rua Arnaldo Quintela com Rua Assis Bueno, Botafogo

15h: Terreirada Cearense - Quinta da Boa Vista, São Cristóvão

15h: Se Não Guenta, Por Que Veio? - Rua Guaxupé c/ Rua Uruguai, Tijuca

15h: Fome Zero - Rua Domingos Fernandes, Madureira

15h: Os 300 - Onde: Largo da Tapiranga, Padre Miguel

16h: Estrelinhas da Penha - Rua Aimoré, 180, Penha

16h: Do Vinil ao K7 - Quiosque Bella Carioca (Parque de Madureira), Madureira

16h: Olha Pá Mim - Praça Afonso Pena, Tijuca

16h: Afro Dan Ara - Boulevard 28 de Setembro, esquina com Visconde de Abaeté, Vila Isabel

16h: Seu Kuka - Largo Irmã Maria Marta Ward, Grajaú

16h: Carioca da Gema - Rua dos Arcos, 24 – em frente à Fundição Progresso, Lapa

16h: Banda da Sá Ferreira - Avenida Atlântica, esquina com Sá Ferreira, Copacabana

16h: Fala Que´u Te Escuto - Rua da Glória c/ Rua Cândido Mendes, Glória

16h: Pragradar as Criancinhas - Rua 1, esquina com Estrada da Gávea (altura do nº 250), Rocinha

16h: Turma do Gato Futebol e Samba - Rua Djalma Dutra, nº 119, Pilares

16h: Os Monarcas - Praça Jerusalém, Jardim Guanabara

16h: Unidos da Ribeira - Praça Iaiá Garcia, Ribeira

17h: Na Hora Que Se Vê - Praia da Rosa, em frente ao Governador Iate Clube, Tauá

17h: Esquenta da Padre Miguel - Rua Figueiredo Camargo, Padre Miguel

17h: Pode Vir Que Tem - Rua Juiz Jorge Salomão, Engenho Novo

17h: Essa Parada do Lins - Rua Lins Vasconcelos, 178, Lins

17h: Os Mariocas - Praça dos Estivadores, Centro

17h: Aconteceu - Largo das Neves, Santa Teresa

17h: Rebarbas - Praça Mauro Duarte, Botafogo

17h: Toco-Xona - Praia do Flamengo 340 (campo de terra), Flamengo

17h: Diversão Brasileira - Praça Comandante Xavier de Brito, Tijuca

17h: Banda de Madureira - Travessa Almerinda Freitas, Madureira

17h: Ciganas Feiticeiras de Olaria - Rua Paranhos, esquina com João Rego, Olaria

17h30: Banda de Ipanema - Praça General Osório, Ipanema

18h: Unidos do Chapadão - Travessa dos Campeões, Ramos

18h: Cordão do Prata Preta - Praça Coronel Assunção (Praça da Harmonia, Gamboa)

18h: Harmonia de Copacabana - Av. Atlântica com Siqueira Campos, Copacabana

18h: Pinta Mas Não Borra - Rua Voluntários da Pátria, 34, Botafogo

18h: Amigos do Catete - Rua do Catete, esquina com Dois de Dezembro, Catete

18h: Coração das Crianças - Rua 4, Próximo à Estrada da Gávea, Rocinha

18h: Amigos do Wilson Alicate - Rua São Valentim, entre Barão de Ubá e Joaquim Palhares, Praça da Bandeira

18h: Cordão Alegria da Tijuca - Rua Afonso Pena, entre Haddock Lobo e Doutor Satamini, Tijuca

18h: Banda do Mackenzie - Rua Dias da Cruz, nº 561 – Clube Mackenzie, Méier

18h: Banda do Méier - Rua Constança Barbosa, 216, Méier

18h: Amigos da Esquina - Rua 2 de Fevereiro, esquina com Rua Pernambuco, Engenho de Dentro

18h: Hora Certa de Cavalcante - Rua Silva Vale (Campo do Mangueirão, Cavalcante)

18h: Vamos Que Vamos - Vila São João, Campo Grande

19h: Alegria da Mangueira - Campo da UPP Mangueira, Mangueira

19h: Sacode Mangueira - Rua Visconde de Niterói, em frente a Alcoa, Mangueira

19h: Estica do Flamengo - Praça Sandro Moreira, Flamengo

19h: Chora 10 - Rua São Miguel, 430, Tijuca

19h30: Unidos da Travessa Miracema - Travessa Miracema, Méier

20h: Rebloco - Rua 4, Próximo à Estrada da Gávea, Rocinha

20h: Amigos da Joaquim Méier - Rua Joaquim Méier, 213, Méier

20h: Cantinho do Urubu - Estrada do Portela, em frente ao nº 350, Madureira

20h: Xupa Que Eu Gamo - Praça Parque Leopoldina, Bangu

20h: Me Leva Que Eu Vou - Rua Teixeira Campos, esquina com Rua Manuel Torres – em frente a Estação de Santíssimo, Santíssimo

20h: Bloco do Teimoso - Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro, Pedra de Guaratiba

20h: Confetes e Serpentinas - Praça Dr. Raul Capello Barrozom Pedra de Guaratiba

21h: Alegria de São Bento - Rua Silva Carodo c/ Rua da Usina, Bangu

21h: Tigres do Coqueiro - Rua Barros de Alarcão - Praça São Pedro, Pedra de Guaratiba

