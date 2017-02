Carnaval: 700 mil pessoas passarão pelos terminais rodoviários de São Paulo

Cerca de 700 mil pessoas devem utilizar as rodoviárias da capital paulista de hoje (24) a quarta-feira (1º), de acordo com estimativas da Socicam, empresa que administra os terminais Tietê, Barra Funda e Jabaquara. Nesta sextaa-feira e amanhã (25), 218 mil pessoas devem sair da cidade de ônibus, com os destinos mais procurados sendo o Rio de Janeiro, Belo Horizonte e o sul de Minas Gerais. Serão disponibilizados, 1.195 carros extras nesses dois dias.

A Socicam implantou operação especial para atender aos passageiros que pretendem deixar a capital de ônibus neste feriado prolongado. A empresa orienta aqueles que pretendem sair da cidade de ônibus para que comprem a passagem antecipadamente, cheguem ao terminal uma hora antes do embarque, identifiquem as bagagens com nome e telefone, não descuidem das crianças e levem documentos de todos os passageiros (inclusive das crianças). As malas e sacolas que serão transportadas no bagageiro podem ter no máximo 30 quilos (kg) e as bagagens de mão, 5 kg, desde que não interfiram no conforto dos outros passageiros.

Caso seja necessário obter informação ou esclarecer dúvida, a orientação é para que as pessoas procurem um funcionário devidamente identificado. A administradora também sugere que passageiros deem preferência para embarcar no período da manhã ou da tarde, quando o movimento estará mais tranquilo.

Crianças menores de 12 anos (munidas de documento de identificação) podem viajar acompanhadas dos pais, responsáveis legais, irmãos com mais de 18 anos, avós ou tios de primeiro grau. Caso contrário, precisam de autorização escrita, assinada pelo pai, mãe ou responsável legal, com firma reconhecida.

Veja Também

Comentários