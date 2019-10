Carnaval 2020 em São Paulo tem recorde de blocos e cordões inscritos

O carnaval de rua da capital paulista terá número recorde de blocos e cordões desfilando no ano que vem. A prefeitura recebeu a inscrição de 865 blocos e cordões, número 55,5% superior ao dos cadastrados para o carnaval deste ano.

As inscrições encerraram-se nesta segunda-feira (30). O carnaval de rua em São Paulo ocorrerá no período de 15 de fevereiro a 1º de março.

Segundo a prefeitura, a quantidade de blocos inscritos indica a possibilidade de o carnaval de rua de São Paulo se tornar, em 2020, o maior do país. De acordo com a administração municipal, os blocos inscritos são predominantemente tradicionais: de marchinhas, carimbó, forró, toadas, e rancho. Também haverá participação de grupos com estilos como soul music, eletrônico, sertanejo, hip hop e rock.

“Nossa festa é a cara da cidade, construída pela tradição cultural dos blocos de São Paulo nos últimos anos, no modelo de carnaval livre, democrático, descentralizado e organizado que está se tornando referência, com artistas da cidade e de todo o país", disse o secretário municipal de Cultura, Alexandre Youssef..

De acordo com Youssef, em 2020, Sâo Paulo terá um carnaval maior, mais espalhado pelas regiões e com trajetos descentralizados e "preenchendo todos os dias da festa com mais harmonia”.