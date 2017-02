Carnaval 2017: Confira a programação dos blocos de Manaus para esta terça

A folia começou antes e vai terminar depois em Manaus. Desde 10 de fevereiro, blocos de rua e bandas se apresentam na capital amazonense. A programação de carnaval vai se estender até 12 de março.

De acordo com a Manauscult, órgão organizador do carnaval na cidade, 100 propostas de apresentações de blocos de rua e bandas locais foram aprovadas. Entre os blocos, estão as bandas do Jangadeiro, da Difusora, do Jaraqui, da Bica, do Boulevard e da Bhaixa da Hégua, tradicionais na cidade.

“Consideramos as bandas mais tradicionais como um produto turístico em ascensão, como, por exemplo, a Banda do Jangadeiro, no centro de Manaus. Ano passado, vários turistas que desembarcaram de um cruzeiro estavam na banda. Para isso, temos trabalhado em parceria com os órgãos de segurança a fim de garantir maior tranquilidade aos foliões”, afirma Bernardo Monteiro de Paula, presidente da Manauscult.

Confira abaixo a agenda dos blocos de rua desta terça de carnaval:

8h: 24º Maranatã (Carnaval Cristão) – Zona Centro-Oeste – Arena Amadeu Teixeira

12h: Banda das Cabritas – Zona Oeste – Rua Nova do Prosamim esquina com a Waldemar Pedrosa e Arthur Reis

12h: Banda Força Jovem – Zona Sul – Rua Professor João Leda

12h: Banda Pau Mole do Bairro da Raiz – Zona Sul – Rua Delfin de Souza

12h: Banda Babacinhos de Petrópolis – Zona Sul – Rua Aristides Rocha ao lado do Comando Geral da PM

14h: 13º Banda do Pedrinho – Zona Oeste – Rua Padre Cabeleira Martins

14h: Banda Do Jacaré – Zona Centro-Oeste – Av. B entre as ruas 7 e 9

14h: Banda da Sarita – Zona Norte – Av. Nossa Senhora de Fátima

14h: Banda Do Galo 2017 – Zona Norte – Av. das Torres

15h: 16º Edição do Bloco das Bistecas – Zona Leste – Rua Penetração II

15h: 3º Edição do Bloco Paramanaus – Zona Leste – Av. Tambaqui S/N

15h: Cidade Bloco do Cabeção – Zona Leste – Rua São Luís

15h: Banda do Copa Cheio – Zona Centro-Oeste – Rua 6

16h: Banda do Cajual – Zona Sul – Av. Lourenço Braga

16h: Carnafolia da Colênia Antênio Aleixo – Zona Leste – Rua Padre Mario em frente ao campo 11 de maio

16h: Banda do Binladem – Zona Norte – Rua 26 de Agosto

16h: Banda Fura Olho do São Jose I – Zona Leste – Rua Roraima

16h: Carnaval Popular da Zona Norte – Zona Norte – Av. Margarita

17h: Banda Bloco Baratas na Folia – Local não informado

17h: Bloco dos Boroós – Zona Leste – Área de Lazer do Conjunto São Cristovão

17h: Bloco Caça Kabaço - Zona Leste – Rua 41

19h: Carnaval de Educandos – Zona Sul – Área do Amarelinho, das duas Inocêncio de Araújo e Boulevard Rio Negro

