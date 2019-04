Carlos Bolsonaro defende o pai de cobrança de Crivella por verbas federais

Um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), saiu em defesa do pai após o prefeito Marcelo Crivella (PRB) culpar a falta de repasse de verbas federais pelas tragédias que ocorreram no Rio este ano por causa de fortes tempestades. Até o momento, a cidade contabiliza 13 mortos devido às enchentes ocorridas nas últimas semanas (três na noite desta segunda-feira, 8).

"Chuvas e irresponsabilidades trazem este tipo de resultado ao Rio. Novo é o prefeito culpar o presidente com pouco mais de 3 meses de mandato e realizando o que pode pelo País. Meus sentimentos ao carioca. Seguimos cobrando e propondo soluções como sempre participamos", disse o vereador em uma rede social.

Crivella disse em coletiva mais cedo que a chuva desta segunda-feira foi "absolutamente anormal para essa época de outono", e que a falta de repasses de verbas federais impede a prefeitura de fazer a manutenção da rede pluvial da cidade, assim como tirar pessoas que moram em áreas de risco.

"Nossas parcerias com o governo federal, nesse primeiro ano Bolsonaro, praticamente pararam", disse o prefeito em coletiva pela manhã no Centro de Operações Rio (COR).