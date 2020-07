CarlaPresente: grupo de mulheres se organiza para carreata pedindo justiça por jovem assassinada

Mulheres organizam carreata pedindo justiça pelo crime ocorrido com Carla - (Foto: Reprodução/Facebook)

O assassinato de Carla Santana de Magalhães, desaparecida terça-feira (30) e encontrada morta na esquina de sua casa nessa sexta-feira (3) em Campo Grande, mobilizou mulheres a formarem um grupo de WhatsApp a fim de organizar uma carreata pedindo justiça pelo crime. O ato está previsto para amanhã (5).

O movimento #Todos Pela Carla obteve seu primeiro grupo no aplicativo com lotação máxima e o secundário, #CarlaPresente Justiça, em movimentação. Segundo as organizadoras, as participantes deverão usar uma máscara preta e um “X” vermelho de batom na palma das mãos.

A jovem sumiu na terça-feira, quando foi vista por testemunhas sendo levada em um carro na porta de sua casa. Ontem, seu corpo foi encontrado nu e com ferimentos no pescoço na calçada de uma mercearia na rua onde ela foi levada, a Nova Tiradentes.

O caso estava sendo investigado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios (DEH), com várias linhas de crime sendo consideradas, inclusive feminicídio.

A carreata está marcada domingo (5) às 14h em frente a Praça Ary Coelho, na Avenida Afonso Pena.