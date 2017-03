Carla Perez reclama de multas recebidas no carnaval de Salvador

Carla Perez usou o Instagram nesta quarta-feira, dia 1º, para falar sobre as duas multas que recebeu da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Salvador. O bloco Algodão Doce comandado pela ex-dançarina do "É o Tchan" foi autuado no sábado, 25, e no domingo, 26, por ultrapassar o limite de decibéis permitido por lei.

"Noticiaram que eu queria o som do trio elétrico muito alto e isso é mentira! O que eu simplesmente quero é um som justo! Essa não foi a primeira vez que sofro tal humilhação, e não vou admitir tal desrespeito! Milhares de pessoas são testemunhas do ocorrido", escreveu Carla Perez na rede social.

"É óbvio que eu quero que tudo esteja dentro das normas. Mas como ficam milhares de pessoas dizendo e fazendo gestos de que o som tá ruim, que não estão ouvindo e fazendo coro de 'aumenta o som'"?, questionou Carla Perez.

