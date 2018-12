Cariocas aproveitam a praia no primeiro fim de semana do verão

O sol não decepcionou no primeiro fim de semana do verão, no Rio de Janeiro. Milhares de cariocas e turistas aproveitaram o tempo bom para curtir as praias da zona sul da cidade neste sábado (22). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o verão no hemisfério sul começou às 20h22 de ontem (21) e se estenderá até as 18h57 de 20 de março de 2019.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, a previsão é de céu claro durante toda a tarde de hoje, com temperatura máxima de 34ºC na zona sul. São esperadas chuvas isoladas apenas durante a noite.

Moradora da Baixada Fluminense, André Lucinda aproveitou o dia de sol para levar a filha de sete anos para a Praia do Arpoador. “Estou aproveitando as férias. Não sou muito de vir à praia porque trabalho muito”.

Já o professor Júlio César Farias, morador de Botafogo, visita o Arpoador com frequência. “Sempre que possível venho para cá”, disse o banhista, enquanto descansava em um banco na pedra. “Gosto de vir cedo. Chego sempre às 8h e saio no máximo às 11h, 11h30. Não gosto muito do sol da tarde e a praia, a essa hora, fica mais vazia”.

Com 56 anos de idade, Luís César Peçanha ganha a vida como vendedor ambulante de chá mate e biscoito na Praia de Ipanema há 33 anos. “No verão, as vendas aumentam muito, mas também aumenta o número de vendedores. Mas não tem problema, porque já tenho minha clientela. Todo mundo aqui me conhece. Já saí até na revista Time”, orgulha-se o vendedor.