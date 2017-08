Carioca terá descontos em serviços e atrações turísticas do Rio até outubro

Cariocas nascidos e moradores da capital fluminense e no Grande Rio podem obter, a partir de hoje (18), descontos em serviços e atrações turísticas do Rio de Janeiro, que variam desde 20% até a gratuidade total.

É o Projeto Carioquinha, que está em sua 16ª edição e retorna depois de ficar suspenso por um ano em função dos Jogos Olímpicos de 2016. Este ano, ele será estendido até 31 de outubro, visando beneficiar um maior número de pessoas.

O programa tem o apoio da Associação da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro e do Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro (Sebrae-RJ), entre outras entidades, e reúne cerca de 150 atrações cadastradas, entre passeios, museus, city tours, espetáculos teatrais, restaurantes e hotéis.

O tema do Projeto Carioquinha 2017 é Você Merece Essa Moral. A meta é levantar o moral do carioca, afetado pela crise financeira do estado e pela violência crescente, e lembrar que existem bons motivos para as pessoas gostarem de viver no Rio.

Para aproveitar os descontos, o carioca basta mostrar na bilheteria dos pontos turísticos e atrações cadastradas sua carteira de identidade, que registra a naturalidade, ou comprovante de residência para evidenciar que mora da cidade ou no Grande Rio.

A lista completa das atrações pode ser acessada no site www.carioquinha.com.br

Veja Também

Comentários