Cardápio de pacientes da Santa Casa terá produtos da Agricultura Familiar

O deputado estadual João Grandão marcou presença nesta quarta-feira (12) no ato de assinatura de convênio entre a Santa Casa de Campo Grande e produtores da Agricultura Familiar, que viabilizará o fornecimento de 11 mil quilos por mês de hortifrútis (hortaliças, frutas, legumes e verduras) para a alimentação dos pacientes do hospital.

Esses alimentos virão, a princípio, de comunidades de cooperativas e de duas comunidades quilombolas, de Furnas do Dionísio, no município de Jaraguari, e da Chácara Buriti Quilombolas, na zona rural de Campo Grande.

O parlamentar, que quando deputado federal (em 2003) foi o relator do PAA, programa nacional que promove o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de alimentos da Agricultura Familiar, se mostrou extremamente satisfeito com a iniciativa da Santa Casa e destacou a importância dessa parceria.

“Pra nós, que militamos há tanto tempo em defesa da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária, isso é a realização de um sonho. E saber que esses alimentos serão incorporados à dieta de milhares de pacientes, contribuindo para a pronta recuperação deles, é melhor ainda. Espero que outros hospitais, públicos e privados, sigam o exemplo que a Santa Casa de Campo Grande está dando aqui hoje”, elogiou o deputado, que também fez questão de reconhecer o esforço do Governo do Estado por meio da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) nessa parceria.

Feira – Outro projeto que foi anunciado na ocasião é a Feira da Integração da Agricultura Familiar, que ocorrerá mensalmente também nas instalações da Santa Casa de Campo Grande.

A estrutura, montada no estacionamento da unidade hospitalar, acomodará agricultores e seus produtos, sobretudo da Cooperativa dos Produtores Orgânicos da Agricultura Familiar de Campo Grande (Organocoop), Cooperativa de Leite da Agricultura Familiar (Cooplaf), Chácara Buriti Quilombolas e Furnas do Dionísio.

Além de João Grandão, a solenidade contou também com as presenças do anfitrião e presidente da Santa Casa, Esacheu Nascimento; do Secretário de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck; do presidente da Agraer, Enelvo Felini; e do Delegado Federal de Desenvolvimento Agrário em MS, Dorival Betini.

