Caravana da Fundtur leva roadshow ao interior de São Paulo para promover destinos turísticos

Campo Grande (MS) – Com o intuito de capacitar agentes de viagem do interior de São Paulo e promover rodadas de negócios com empresários sul-mato-grossenses, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), através da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) promove o “Road Show Isto é Mato Grosso do Sul” de 1º a 3 de agosto.

O Roadshow, ferramenta de promoção que proporciona um contato mais personalizado junto ao trade e tem as mesmas características de um workshop, percorrerá as cidades de São José do Rio Preto (1º.8 – no Hotel Ipê Parque), Bauru (2.8 – Hotel Vitória Régia), Campinas (3.8 – Hotel Vila Rica) e finaliza as atividades na feira AVIRRP, que acontece nos dias 4 e 5 de agosto, Centro de Exposições Taiwan, em Ribeirão Preto (SP).

Segundo a gerente de mercado da Fundtur, Karla Cavalcanti, esta ação levará a promoção e divulgação de Mato Grosso do Sul ao maior polo emissor turístico do Brasil. “A ação é focada em resultado e seu formato permite que, além da divulgação institucional, sejam estabelecidos contatos profissionais viabilizando a efetiva comercialização. Outra novidade é que nesta edição estamos seguindo as tendências de comunicação do setor do turismo, trabalhando com divulgação nas mídias sociais, dinamizando a promoção e dando mais visibilidade ao evento e o nosso destino”, destaca.

Além das rodadas de negócio com os empresários paulistas, a Fundtur-MS fará uma apresentação sobre acesso e particularidades de destinos como as regiões turísticas de Bonito – Serra da Bodoquena, Pantanal e Campo Grande – Caminho dos Ipês. Também haverá entrega de material promocional, apresentação cultural “40 anos de Mato Grosso do Sul”, com os músicos Jerry Espíndola e Rodrigo Teixeira, gastronomia e sorteio de brindes durante o evento, que tem a parceria do Sebrae-MS.

AVIRRP 2017

Em sua 21ª edição, a Associação das Agências de Viagens de Ribeirão Preto e região (AVIRRP 2017) se destaca como uma das mais importantes feiras do setor turístico do interior de São Paulo. Além da exposição de empresas e órgãos de turismo, a Avirrp oferece rodadas de negócios, congresso, ciclo de palestras e capacitação. Saiba mais no site.

Débora Bordin – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS)

Foto: Christian Dalgas

