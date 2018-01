Caravana contra o Feminicídio começa em Três Lagoas

A proposta é ouvir a sociedade sobre os problemas que atingem as famílias - Divulgação

Nesta quarta-feira (17), na subseção de Três Lagoas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), acontece um debate com a presença das advogadas Eclair Nantes e Eliane Potrich, que coordenam a caravana da OAB/MS contra o feminicídio.

O evento conta com a participação do presidente OAB/MS Subseção de Três Lagoas, Antônio Costa Corciolli, do Vice-Presidente Vanderlei José da Silva, e do Conselheiro Estadual Alexandre Beinotti, além de demais integrantes da sociedade local.

A proposta é ouvir a sociedade sobre os problemas que atingem as famílias, e a cidade de Três Lagoas foi escolhida para ser a primeira a receber a comitiva em razão do feminicídio ocorrido no último dia 14.

O debate é de extrema relevância, e por conta disso a caravana percorrerá as cidades com maior índice de violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul.

Estão programadas visitas às cidades-polo do Estado, como Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Nova Andradina, São Gabriel, Coxim e Paranaíba.