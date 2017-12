Caracol vai concluir obras de abatedouro municipal com R$ 800 mil do Fadefe

Plano de Trabalho entre o Governo do Estado e a prefeitura municipal para a realização da reforma e ampliação do matadouro municipal, no valor de R$ 800 mil, oriundos do Fadefe - Foto: Edemir Rodrigues

Mais um empreendimento está sendo viabilizado no interior do Estado com recursos do Fadefe (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado).

Nesta semana, o governador Reinaldo Azambuja, o secretário Jaime Verruck, da Semagro, e o prefeito de Caracol, Manoel Vias, assinaram o Plano de Trabalho entre o Governo do Estado e a prefeitura municipal para a realização da reforma e ampliação do matadouro municipal, no valor de R$ 800 mil, oriundos do Fadefe.

Para o Secretário Jaime Verruck, além de gerar desenvolvimento, a iniciativa garantirá segurança quanto a sanidade da carne consumida no local.

Além dos R$ 800 mil do Fadefe para as obras de finalização do matadouro municipal, outros R$ 800 mil, em emenda do deputado federal Zeca do PT, serão destinados ao empreendimento, para a aquisição de maquinário para que a unidade inicie suas atividades, com uma capacidade diária de abate de 100 animais.

O secretário Jaime Verruck lembra que a finalização das obras do abatedouro de Caracol foi solicitada neste ano pelo prefeito Manoel Vias e o deputado estadual Paulo Correa.