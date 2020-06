Investimentos do Governo do Estado no município ultrapassam os R$ 12 milhões

Mais de R$ 12 milhões de reais serão investidos em saúde, obras de infraestrutura e geração de empregos no município de Caracol - (Foto: SECOM GOV MS)

Mais de R$ 12 milhões de reais serão investidos em saúde, obras de infraestrutura e geração de empregos no município de Caracol. Na última semana o secretário de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Ridel esteve no município para entrega de obras e ressaltou que com o apoio da prefeitura e da bancada estadual e federal, foi possível destinar importantes recursos para o fortalecimento da saúde e melhoria da infraestrutura da região.

Durante a agenda foi firmado um convênio no valor de R$1,7 milhão para a pavimentação de diversas ruas do município e ampliação da cobertura de asfalto de 70% para 95% da cidade.

Também foi autorizada a licitação para execução de 25km de rede de esgoto e construção de uma elevatória pela Sanesul. Atualmente, a cobertura é de 30%, com o incremento passará para 90% de rede de tratamento dos resíduos.

Eduardo Riedel, acompanhado do secretário Jaime Verruck, da Semagro, conferiu as obras de reforma e ampliação do frigorífico municipal.

Também foi anunciada a entrega, nos próximos dias, de um caminhão para a agricultura familiar de Caracol, por meio da Agraer. O veículo faz parte de uma frota de 32 caminhões que serão entregues pelo governo estadual como apoio à agricultura familiar de diversos municípios.