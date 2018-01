Capivara Urbana tem último fim de semana de exposição - Divulgação

O projeto Capivara Urbana, da Águas Guariroba, entra em seu último fim de semana de exposição em cinco locais diferentes da Capital. As esculturas ainda podem ser visitadas no saguão do Aeroporto Internacional de Campo Grande, na rodoviária da cidade, Shopping Norte Sul Plaza, Pátio Central Shopping e Shopping Bosque dos Ipês. A partir da próxima quinta-feira, 1º de fevereiro, todas as obras serão reunidas no Marco (Museu de Arte Contemporânea) onde ficam expostas até o leilão beneficente que será realizado pela concessionária.

O projeto Capivara Urbana foi lançado em agosto de 2017, como um presente da Águas Guariroba para Campo Grande, distribuindo cinco esculturas de capivara em diversos pontos da cidade. Projetadas pelo artista plástico Cleir Ávila, as esculturas se integram ao ambiente urbano da Capital estampadas com as cores e conceitos artísticos de Ana Ruas, Isaac de Oliveira, Jonir Figueiredo, Guto Naveira e do próprio Cleir Ávila. O projeto é uma adaptação regional de um dos maiores eventos de arte pública do mundo, a Cow Parade: esculturas de vacas que recebem intervenções de artistas de diferentes estilos e são expostas em locais abertos à visitação.

As obras de arte que já estiveram expostas em locais abertos, como a Praça Ary Coelho, Orla Morena e Altos da Afonso Pena, tiveram que ser retiradas dos locais por sofrerem vandalismo. Após um trabalho de restauração realizado pelos artistas, as capivaras urbanas voltaram para exposição pública nos locais onde estão atualmente. Em fevereiro as cinco esculturas poderão ser vistas juntas no Marco. A Águas Guariroba organiza um leilão beneficente que irá dar casa nova para cada capivara e arrecadar fundos para instituições assistenciais de Campo Grande.

Tour da capivara

Por enquanto, a população pode apreciar as obras fazendo um tour pela cidade. No Aeroporto Internacional de Campo Grande está exposta a Capivara Morena, assinada pelo artista plástico Cleir Avila, que também foi o responsável pela criação das cinco esculturas. O aeroporto também abriga os tuiuiús, outra obra que leva a assinatura de Cleir.

A Capipê, colorida com ipês rosa e amarelo, é uma obra de Isaac de Oliveira. Ela está em exposição no Shopping Bosque dos Ipês, região norte da cidade. No centro, a capivara exposta é a Urbes, da artista plástica Ana Ruas, que está no Pátio Central Shopping. No Shopping Norte Sul Plaza fica a Poesia, assinada pelo artista Guto Naveira. A rodoviária da Capital, localizada na região sul de Campo Grande, é atualmente o lar da capivara Indian Cadivéo Pop, criação do artista plástico Jonir Figueiredo.

Esculpidas em fibra de vidro, as esculturas do projeto Capivara Urbana têm 90 centímetros de altura, 1,85 cm de comprimento e 60 centímetros de largura. “É um projeto maravilhoso, reúne três coisas fundamentais: nossa convivência com os animais, expressão artística e uma ação social, já que elas serão leiloadas e o valor arrecadado será doado para instituições assistenciais da cidade. Agradeço a todos e aos artistas por fazerem parte deste projeto”, agradeceu o presidente da Águas Guariroba, Guillermo Deluca.