Capitão da PM do Rio leva tiro na nuca durante operação em favela

Um capitão do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar (Bope) foi ferido no fim da noite de ontem (3) com um tiro na nuca durante uma operação na favela Curral das Éguas, em Magalhães Bastos, zona oeste do Rio de Janeiro.

O militar foi levado às pressas para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, e está fora de perigo. Segundo a Secretaria de Saúde, o policial militar passou por uma tomografia e seu estado de saúde não apresenta gravidade.

Segundo a assessoria da Polícia Militar, durante a ação criminosos armados realizaram disparos contra os policiais e houve confronto. Um policial foi ferido.

“Ao cessarem os disparos, em vasculhamento, três criminosos foram encontrados feridos. Com eles, as equipes apreenderam um fuzil calibre 7.62, uma submetralhadora 9 milímetros, um simulacro de fuzil, duas pistolas, uma granada, 80 pinos de cocaína, 197 pedras de crack, quatro carregadores e 92 munições”. A ocorrência foi encaminhada para a 35ª delegacia policial, em Campo Grande.