Capital terá 13 competições esportivas e busca movimentar 20 mil pessoas com jogos municipais e nacionais

Divulgação

Mais de 20 mil pessoas devem se movimentar com os eventos esportivos previstos para 2020 em Campo Grande, que vai sediar ao todo, 13 competições municipais e nacionais que já estão no calendário esportivo da Capital abrangendo jogos para crianças, jovens, adultos e idosos e incluindo grandes campeonatos brasileiros como a Liga das Nações de Voleibol Masculino, Escalada em Árvore, Jiu Jitsu, Karate e Tênis de Mesa.

De acordo com os dados da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), os números são uma estimativa calculada com base nos dados de 2019, onde os eventos movimentaram 12 mil pessoas e segundo o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra esses números serão duplicados com a reabertura do ginásio Guanandizão e o retorno dos eventos ao local. “Estamos na expectativa de movimentar os campo-grandenses fazendo exercícios, mas também assistindo aos jogos e campeonatos nacionais como a Liga das Nações que estará em junho na Capital com as equipes do Brasil, Alemanhã, Itália e Rússia, além de outros esportes”.

Campo Grande receberá a última etapa dos jogos em casa, na preparação para as Olimpíadas de 2020, na qual a seleção já está classificada. A última vez que a seleção esteve em Campo Grande foi em 2004, quando venceu Portugal pela Liga Mundial.

Outro evento que promete agitar os campo-grandenses é o 11º Campeonato Brasileiro e 2º Campeonato Latino Americano de Escalada em Árvores que acontecerá no Parque das Nações Indígenas, de 29 de agosto até 4 de setembro junto com o 24º Congresso Brasileiro de Arborização Urbana. “Campo Grande foi escolhida pela infraestrutura e meio ambiente. O Congresso é um evento anual, e os campeonatos são voltados aos profissionais da arboricultura, que cuidam de árvores. Os competidores precisam ter mais de 18 anos e comprovar que conhece as regras e as técnicas nós temos um grupo de árbitros que avaliam a competição e além desses participantes vamos iniciar um curso de capacitação”, contou Sidney Brasil, responsável pela competição.

Os campeonatos não param e na área das lutas a Capital vai sediar a 2ª etapa do Brasileiro de Karate em maio e o Campeonato Brasileiro Centro Oeste de Jiu Jitsu em novembro. Fabio Rocha, Presidente da Federação Sulmatogrosense explica que neste ano serão três competições. “Este ano teremos o Campeonato Sul Americano em abril, em agosto o campeonato Brasileiro Centro Oeste e em novembro teremos o Troféu Brasil. “Teremos no Campeonato Centro Oeste o festival kids que já acontece há quatro anos, com crianças de 4 a 7 anos, adultos e pessoas com mais de 60 anos participando, na modalidade masculina e feminina, a expectativa no Campeonato Centro Oeste é que tenhamos mais de mil atletas participando de todo o Brasil”, disse.

Outras competições

O calendário também apresenta para este ano o 30º campeonato de Tênis de Mesa que acontecerá nos dias 18 e 19 de julho na Associação Nipo Brasileira. A partir de março começam as demais competições com a, 2ª Copa Campo Grande de Futebol Amador, Jogos dos Povos Indígenas, 19º Jogos Municipais dos Idosos, Corrida do Facho, 14º Jogos do Servidor Público Municipal, 4º Jogos Radicais Urbanos, 35º Jogos Escolares de Campo Grande, 3º Jogos Escolares Paralímpicos e 2º Jogos Universitários Inter Atléticas.