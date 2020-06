Capital paulista tem atos de grupos antagônicos em dois pontos

Depois de acordo firmado entre grupos para promover rodízio no uso da Avenida Paulista para a realização de atos, dois grupos de diferentes direções políticas fazem manifestações na capital paulista hoje (14). Os grupos favoráveis ao governo federal estarão reunidos no Viaduto do Chá, a partir das 12h até às 18h, e os contrários ao Presidente da República na Avenida Paulista, nas proximidades do Masp, das 14h às 16h30. Os organizadores deste ato se comprometeram a informar o local da dispersão para que o planejamento policial possa ser adequado

O acordo foi feito durante reunião com a participação de representantes dos grupos, Polícia Militar no Ministério Público Estadual. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o objetivo do rodízio é garantir a segurança dos participantes, implantando ainda um esquema de policiamento reforçado.

De acordo com a SSP-SP, todos os atos serão monitorados por meio de câmeras do sistema Olho de Águia e acompanhados por integrantes da SSP e das polícias, a partir Centro de Operações da PM (Copom).

O revezamento foi determinado após o princípio de confronto ocorrido entre manifestantes de grupos opostos no mesmo dia na avenida Paulista.