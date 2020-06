Capital paulista registra manifestações contra e pró Bolsonaro

Ato a favor do presidente na Avenida Paulista - (Foto: Reprodução/TV Globo)

A capital paulista foi palco hoje (21) de manifestações políticas favoráveis e contrárias ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse é o primeiro domingo após a decisão da Justiça estadual paulista que determinou que não poderão ocorrer simultaneamente, na avenida Paulista, atos de apoio e contrários ao governo federal, sendo obrigatório um revezamento.

Em caso de descumprimento da determinação, a justiça aplicará multa de R$ 200 mil por pessoa jurídica identificada na articulação; R$ 1 mil por pessoa física identificada descumprindo a ordem; e R$ 5 mil por pessoa física que, estando presente no local ou não, for líder, representante ou dirigente de movimento participante do protesto.

Neste domingo (21), estiveram na Avenida Paulista manifestantes favoráveis a Jair Bolsonaro. Parte dos presentes portavam cartazes e faixas em defesa do governo federal, com críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao governador de São Paulo, João Doria.

Na Praça Roosevelt, na região central da cidade, ativistas contrários ao governo federal pediram o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Os manifestantes também portavam bandeiras e faixas com lemas antifascistas.

A Polícia Militar não havia registrado, até as 16 horas, nenhum incidente grave nas manifestações.