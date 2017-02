Capital paulista registra 3 transbordamentos, mas encerra estado de alerta

Terminou o estado de atenção para alagamentos na cidade de São Paulo e também o de alerta, que atingiu alguns bairros da zona leste devido ao transbordamento de rio e córregos.

O córrego Itaquera-Mirim, na Rua Getulina com a Rua Belmiro Valverde, transbordou às 19h42, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, deixando o subprefeitura de Guaianases em estado de alerta por menos de uma hora.

Mais cedo, o córrego Franquinho, localizado na Avenida Dom Hélder Câmara com a Avenida São Miguel, na Penha, transbordou por volta das 19h20. Em Itaquera, o Rio Verde, na Rua Cunha Porã, transbordou às 19h30. Aas duas regiões ficaram em estado de alerta por cerca de meia hora.

Rajadas de vento no aeroporto do Campo de Marte, zona norte, chegaram a 70,4km/h às 17h35. A capital chegou a registrar 19 pontos de alagamento intransitáveis, mas às 20h40 somente quatro permaneciam ativos.

Próximos dias

Segundo o CGE, os volumes de chuva mais significativos nesta semana se concentram sobre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na grande São Paulo e capital, as pancadas serão isoladas e associadas ao calor e umidade.

Nesta terça-feira (7), o sol predomina entre poucas nuvens desde o amanhecer, com termômetros durante a madrugada em torno dos 21ºC. Ao longo do dia, a máxima chega aos 30ºC nas horas mais quentes, com as menores taxas de umidade acima dos 50%. As pancadas de chuva retornam no fim da tarde por conta da chegada da brisa marítima.

A quarta-feira (8) será marcada por aumento de nebulosidade na faixa leste do estado e o retorno das chuvas entre o fim da tarde e o início da noite. A maior quantidade de nuvens não deixa a temperatura subir muito. Mínima de 20ºC e máxima de 28ºC, enquanto as taxas de umidade do ar variam entre 55% e 95%.

