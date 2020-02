Capital paulista fica em estado de atenção para alagamentos

A cidade de São Paulo fica em estado de atenção para alagamentos desde o final da tarde de hoje (25) devido às chuvas que atingem todas as regiões da capital. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, o tempo segue instável e durante a chuva podem ocorrer rajadas de vento, descargas elétricas, e há potencial para formação de alagamentos e queda de árvores.

O Corpo de Bombeiros informou, às 17h40, que, devido à forte chuva na Grande São Paulo e na região metropolitana, receberam um chamado para atender uma situação de desabamento, na Estrada da Baronesa, no Jardim Ângela, zona sul. Segundo os bombeiros, havia uma cratera no quarto da residência, mas não houve vítimas.

Os bairros da Mooca e da Penha, ambos na Zona Leste, enfrentam fortes chuvas. No bairro do Campo Limpo, na Zona Sul, há registro de chuva moderada pelo CGE. Às 18h20, havia seis pontos de alagamentos na cidade, três deles intransitáveis no Jaraguá, Barra Funda e Bom Retiro.

O órgão divulga medidas simples podem amenizar os efeitos dos alagamentos:

- Evite transitar em ruas alagadas

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.