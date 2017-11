Desde às 20h deste sábado, 4, toda a capital paulista está em estado de atenção para alagamentos.

Na zona leste, motoristas relatam que, além da forte chuva, o trânsito também está congestionado. A Avenida São Miguel apresenta lentidão, no sentido do bairro, nas proximidades da Avenida Amador Bueno.

Também chove forte no bairro do Limão, na zona norte, e na Vila Olímpia, na zona sul da capital.

As Marginais do Tietê e Pinheiros entraram em estado de atenção às 19h12, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

De acordo com o CEG, as áreas de instabilidade vindas do interior dos Estados do Paraná e Santa Catarina, associadas ao avanço da frente fria pelo oceano, continuam causando chuva forte na capital paulista.

Imagens do radar meteorológico mostram precipitação moderada com pontos fortes em toda São Paulo, porém chove mais forte na zona sudeste e na zona sul nos bairros de Cidade Ademar, Campo Belo e Santo Amaro.

As chuvas devem atuar em toda a capital paulista pelo menos até o fim da noite, com rajadas de vento e queda de granizo em algumas regiões.