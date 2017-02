Capital paulista está em estado de atenção para alagamentos

Toda a capital paulista estava em estado de atenção para alagamentos às 16h10 de hoje (1º), de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura. O estado de atenção é decretado quando se considera que as chuvas têm potencial para a formação de alagamentos (precipitação intermitente ou contínua e/ou moderada a forte).

Áreas de instabilidade formadas pelo calor e a alta disponibilidade de umidade vinda do interior do estado causam chuvas na cidade. Imagens do radar meteorológico do CGE mostram precipitação forte com potencial para queda de granizo nas zonas sudeste e leste.

Na zona sul, chove forte nos bairros de Santo Amaro, Campo Belo, Vila Andrade e Cidade Ademar. De acordo com os meteorologistas do CGE, nas próximas horas, novas áreas de chuva devem atingir outras regiões da capital.

Nos municípios de Barueri e Osasco chove de forma moderada, com alguns pontos fortes. Essas instabilidades têm deslocamento para a capital. Já em Guarulhos, Arujá e Santa Isabel também chove forte, mas não há deslocamento para São Paulo.

Próximos dias

Segundo o CGE, os próximos dias seguem com condições típicas de verão na Grande São Paulo, com sol e calor com pancadas de chuva no final das tardes. As chuvas estarão associadas também à formação de áreas de baixa pressão atmosférica, com o reforço da umidade da Região Norte do Brasil.

Na quinta-feira (2), o sol deve aparecer entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas. As mínimas oscilam por volta de 20°C e máximas não superam os 28°C.

A previsão para sexta-feira (3) é de tempo fechado na madrugada e garoa fina. Durante a manhã, há probabilidade de chuva rápida e isolada. A temperatura máxima chega aos 29ºC, enquanto a umidade do ar varia entre 45% e 90%. No fim da tarde e início da noite, as chuvas retornam na forma de pancadas, com intensidade moderada a forte e risco de alagamentos.

