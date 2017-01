Capital paulista está em estado de atenção para alagamentos

A cidade de São Paulo está em estado de atenção para alagamentos desde o início da tarde, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura. O estado de atenção é decretado quando se considera que as chuvas têm potencial para a formação de alagamentos (precipitação intermitente ou contínua e/ou moderada a forte).

As áreas de instabilidade voltaram a atingir a cidade na tarde de hoje (18). Por volta das 14h, chovia forte na região de Santana, Tucuruvi, Vila Maria, Vila Medeiros, Penha, Carrão e Mooca, e chovia fraco no restante da cidade.

Pelo menos quatro pontos da cidade estavam alagados e intransitáveis, às 15h20: rua Serra de Botucatu, na Mooca; rua Brasílio Luz, em Santo Amaro; avenida 23 de Maio, na altura do viaduto General Euclides de Figueiredo, e avenida Pedro Álvares Cabral, na altura da 23 de Maio, ambos na Vila Mariana.

Segundo o CGE, não houve registro de queda de granizo e o solo, que permanece encharcado pelas chuvas dos últimos dias, mantém elevado potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra. Também é possível o registro de transbordamento de rios e córregos.

No Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, foram registradas rajadas de vento de 43 km/h, às 13h45.

Próximos dias

Segundo informações do CGE, a propagação de uma frente fria pelo oceano vai ajudar a manter o tempo instável na Grande São Paulo durante o dia de amanhã (19). As pancadas mais intensas devem ocorrer a partir da tarde e podem se estender para a noite. Os termômetros variam entre mínimas de 19°C e máximas que oscilam em torno dos 27°C. Seguem elevados os potenciais para escorregamentos, alagamentos e transbordamentos de rios.

A sexta-feira (20) deve apresentar sol entre nuvens e temperaturas em elevação no decorrer do dia. As mínimas oscilam em torno dos 18°C, enquanto as máximas podem chegar a 27°C. No final da tarde, as chuvas podem retornar na forma de pancadas para a Grande São Paulo.

Veja Também

Comentários