Capital começa a semana com oferta de 200 vagas de emprego oferecidas pela Funtrab

Campo Grande (MS) – A capital sul-mato-grossense começa a semana com a oferta de 200 vagas de emprego oferecidas pela Fundação do trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS).

São diversas as oportunidades de retorno ao mercado de trabalho. Entre as funções com maior número de vagas estão: ajudante de estruturas metálicas, arquivista de documentos, auxiliar de logística, auxiliar operacional de logística, consultor de vendas, costureira, motorista de caminhão tanque, operador de caixa, operador de retroescavadeira, repositor de mercadorias e vendedor pracista.

Para as pessoas com deficiência as vagas também são diversas: assistente de vendas, auxiliar de expedição, atendente de lojas e auxiliar administrativo são algumas delas.

Em Campo Grande, interessados nas funções citadas e em outras devem procurar a Funtrab – localizada na rua 13 de Maio, 2.773, Centro, das 7h às 17h.

Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho. As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)