Capela relembra vaqueiro que virou personagem chegar

Em Três Marias (MG), fica a igrejinha construída pelo lendário vaqueiro Manuel Nardi, o Manuelzão (1907-1997). Em 1952, o então capataz da fazenda conduziu uma boiada até Araçaí, num percurso de cerca de 240 km, acompanhado por Guimarães Rosa.

Manuelzão levantou a capela branca de barra azul e um cemitério em homenagem à mãe, Rosa Amélia Nardi, a Dona Quilina, em março de 1948. Bandeirolas de seda de uma festa recente estão no teto da capela. O cemitério e o templo estão dentro de um cercado de aroeiras. Outro cercado de arame farpado foi instalado em volta e uma segunda capela foi construída recentemente em frente à da mãe do vaqueiro.

Manuelzão foi fonte do João Rosa, como ele chamava o escritor, para o Grande Sertão: Veredas e ainda virou personagem de Corpo de Baile, também lançado em 1956. Dividido anos depois em três partes, o livro fala de histórias do vaqueiro e do menino Miguilim, possivelmente um alter ego do autor. Os dois passaram quase três semanas na travessia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários