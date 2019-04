Capacitações transformam amor por cavalos em profissão para jovem de Camapuã

Larissa realizou o primeiro curso em 2015 - Reprodução

O amor pelos cavalos e a persistência fizeram com que Larissa Amorim buscasse conhecimento por meio dos cursos do Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, se tornar uma domadora e ganhasse espaço no mercado de trabalho de Camapuã – a 145 km de Campo Grande.

Após a capacitação de “Doma Racional”, Larissa ressalta que começou a ser procurada pelos próprios clientes. Esse é o case de sucesso da série “Senar/MS Transformando Vidas” desta sexta-feira.

“Já ouvia falar dos cursos do Senar/MS pelo Sindicato Rural. Tive acesso pela mobilizadora que passou a me indicar e comecei. Fiz de doma racional, de rédeas e outras áreas também, que sempre me ajudam muito na propriedade”, lembra a jovem como foi no início.

A falta de experiência interferia muito na busca de novos clientes, recorda Larissa. “Os cursos ajudaram nessa confiança. Mudou o reconhecimento na área, ajudou a ter mais oportunidades e os clientes começaram a vir até mim”, conta.

Atualmente com oito anos na área, Larissa realizou o primeiro curso em 2015 e agradece a oportunidade. “O Senar/MS na minha vida foi uma salvação quando tive momentos em que pensei em desistir por não ter total conhecimento. E quando comecei os cursos, aprender melhor o que fazia e aperfeiçoar, eu comecei a ter mais autoconfiança. E hoje eu agradeço muito o Senar/MS por ter me dado essa oportunidade. Ajudou muito na minha vida. E se Deus quiser tem muito mais pela frente”, concluiu.