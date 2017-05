Capacitações gratuitas orientam microempreendedores individuais de Campo Grande

As capacitações são gratuitas, fazem parte de um programa de soluções para tratar dos fundamentos de gestão e serão realizadas no Sebrae / Divulgação

Entre 20 e 27 de maio, acontecem em Campo Grande as oficinas SEI – SEI Formar Preço, SEI Comprar e SEI Clicar –, direcionadas a microempreendedores individuais (MEI). As capacitações são gratuitas, fazem parte de um programa de soluções para tratar dos fundamentos de gestão e serão realizadas no Sebrae (Avenida Mato Grosso, 1661 – Centro).

No dia 20, a oficina SEI Formar Preço, das 8 às 12 horas, vai auxiliar os empreendedores a calcular valores, gastos e margem de lucro do seu negócio. Além disso, serão destacadas a importância da formação de preços para o sucesso do empreendimento.

Já a oficina SEI Comprar, que ocorre no dia 22, das 14 às 18 horas, apresentará aos participantes aspectos sobre fornecedores, mercado, clientes, preços, entre outros. Serão discutidas as etapas e os elementos da compra, bem como conceitos de planejamento e escolha de produtos.

Para quem quer conhecer e identificar as ferramentas fundamentais que a internet disponibiliza para a expansão de um negócio, a oficina SEI Clicar acontece no dia 27.

Serviço

Evento: Oficinas SEI

Data/horário:

20/05, das 8h às 12h - SEI Formar Preço

22/05, das 14h às 18h - SEI Comprar

27/05, das 8h às 12h - SEI Clicar

Local: Sebrae (Avenida Mato Grosso, 1661 – Centro)

Inscrições e informações: 0800 570 0800 ou Portal do Sebrae

