Capacitações gratuitas do Nascer Bem continuam em Campo Grande

A partir da próxima semana o ciclo de palestras do projeto “Nascer Bem” continua na Capital, oferecendo novas soluções para empresários e potenciais empreendedores.

Na segunda-feira, a partir das 14 horas, ocorre a palestra Entendendo o fluxo de caixa, que vai tratar de controle de dinheiro, planejamento de gastos e investimentos de qualidade.

Já na terça-feira, 23, a solução Dicas para acertar nas compras para sua empresa, às 14 horas, abordará os principais pontos para uma compra bem sucedida e uma negociação eficaz. A partir das 15 horas, será ofertada a palestra Separando as contas pessoais das contas do seu negócio, onde os participantes aprenderão como separar o dinheiro da empresa do dinheiro das despesas particulares e a analisar quem é o dono do dinheiro que está no caixa.

No dia 24 de maio, quarta-feira, ocorre o Dia do Crédito, das 9 às 12 horas. O evento oferece orientações sobre acesso a crédito e atendimento personalizado de instituições financeiras para esclarecer dúvidas sobre taxas e financiamentos, entre outros. Já às 14 horas, a palestra Meu preço está certo, estou tendo lucro? orienta sobre como calcular o preço de venda, levando em conta aspectos para fazer um gerenciamento constante das finanças e gerar lucro.

A partir das 15 horas, os empreendedores poderão aprender a diferença entre tratar e atender bem, estabelecer diretrizes para o tratamento de situações inesperadas e os segredos de uma boa venda com a palestra Dicas de como atender e vender bem.

Já a solução “Não quero perder dinheiro. O que devo fazer?” acontece no dia 25. Com ela, os participantes conhecerão ferramentas e métodos para controlar o dinheiro dentro da empresa e evitar endividamento.

Todas as capacitações são gratuitas. Para se inscrever, tirar dúvidas e conferir a seleção completa de capacitações no seu município, acesse o Portal de Atendimento do Sebrae ou ligue no telefone 0800 570 0800.

