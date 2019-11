Capacitação Sefaz oferece dois novos cursos online para o mês de novembro

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Fazenda de MS, por meio da Unidade de Capacitação do Núcleo Especial de Modernização da Administração Estadual (Unicap), informa aos servidores do fisco estadual que estão abertos dois novos cursos na modalidade Educação a Distância (EAD) para o mês de novembro.

Conforme o coordenador do setor, o auditor fiscal da Receita Estadual Esaú Rodrigues de Aguiar Neto, os cursos oferecidos são “Cinco competências organizacionais” e “Gerenciamento por processo de negócio”. As cargas horárias são de 15h/aula e 32h/aula.

O período de inscrição vai de 01 a 08 de novembro e o curso fica disponível na plataforma online até o dia 30 de novembro de 2019. Os interessados devem solicitar a inscrição por meio do e-mail capacitação@fazenda.ms.gov.br e/ou ainda pelo telefone (67) 3318.3120.

Cursos

Cinco competências organizacionais – as competências essenciais que uma organização utiliza como atributos obrigatórios para seus clientes. Essa cultura tem um impacto significativo entre as diversas áreas, provocando uma integração positiva entre os agentes sociais envolvidos no processo de trabalho.

Gerenciamento por processo de negócio – conceitos básicos, princípios de BPM, a arquitetura de processos da organização e sua aplicação através da atuação da área de gestão por processos.

Diana Gaúna – Secretaria Estadual de Fazenda.