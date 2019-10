Capacitação Sefaz-MS: dois novos cursos gratuitos para o mês de outubro

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Fazenda de MS, por meio da Unidade de Capacitação do Núcleo Especial de Modernização da Administração Estadual (Unicap), informa aos servidores do fisco estadual que estão abertos dois novos cursos na modalidade Educação a Distância (EAD) para o 30mês de outubro.

De acordo com o coordenador do setor, o auditor fiscal Esaú Rodrigues de Aguiar Neto, os cursos são “Reuniões mais eficazes e produtivas” e “Feedback – o desejo de obter resultados extraordinários”. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 07 de outubro.

A carga horária é de 14h/aula. Os interessados podem acessar a plataforma online pela internet ou solicitar mais informações pelo email capacitação@fazenda.ms.gov.br e ainda pelo telefone (67) 3318.3120.

Reuniões mais eficazes e produtivas

Uma reunião é um momento indispensável para o bom andamento extraordinários de uma organização. Entre vários aspectos, tem o objetivo de coletar informações de processos operacionais, comunicação de mudanças, implantação de novos projetos, obtenção de feedbacks, acompanhamento, avaliação e informações gerais sobre o negócio e/ou seus colaboradores. Este curso tem como objetivo propor orientações gerais e mostrar que, por meio de práticas simples, podemos tornar nossas reuniões mais eficazes e, consequentemente, mais produtivas.

Feedback – O desejo de obter resultados extraordinários

O feedback, do qual tanto se fala em ambientes organizacionais atualmente, é muito importante e comum a várias competências essenciais e gerenciais. É um fenômeno do processo comunicacional que nós seres humanos realizamos inconscientemente em todas as nossas interações com as pessoas. Conhecer um pouco mais sobre o funcionamento da mente humana, o processo de comunicação e seu impacto nas relações interpessoais pode ser o diferencial para que possamos fazer bom uso do consciente do feedback no nosso dia a dia organizacional, na gestão do desempenho por competências e na nossa evolução e amadurecimento pessoal.

Diana Gaúna – Secretaria Estadual de Fazenda.