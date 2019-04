Capacitação profissional do varejo reúne 400 pessoas em evento

Campo Grande entrou para o cenário nacional de imersão com o maior evento já realizado em Mato Grosso do Sul, a “Grande Jornada – Vida Pessoal e Profissional”. O encontro, realizado com apoio da CDL/CG, reuniu aproximadamente 400 pessoas em um dia de atividades, no sábado 27 de abril, com o ciclo de oito palestras com renomados profissionais de diversas áreas do conhecimento. O evento faz parte das ações da CDL para capacitar e aprimorar o varejo em Campo Grande.

Para um dos sócios-proprietários do Bar Velfarre, em Campo Grande, Heriko Hata, a “Grande Jornada” foi uma oportunidade de autoconhecimento e de evolução pessoal. “É uma oportunidade importante para a vida dos empresários e da sociedade em geral. São palestras sensacionais que valem a pena para o autoconhecimento. Além disso, fico feliz que este evento tenha ocorrido aqui em Campo Grande, pois muitas vezes precisamos viajar para o exterior ou outras capitais para realizarmos estes cursos. Aqui temos profissionais capacitados para realizar este grande evento”, comentou.

O ciclo de palestrantes foi composto por profissionais referências nos temas. Alessandro Cardoso – Saúde e Trabalho; Fran Pecóis – Marketing Pessoal; Ginez Cesar – Como Fazer seu Dinheiro Trabalhar por Você; Antonio Bueno – Gestão de Tempo; Sanger Santos – Habilidades Profissionais do Futuro; Thaís Marcela – Bem Estar & Saúde Mental; Paulo Ifran – Empreendedorismo; e Cláudio Ribas – Definindo Metas & Objetivos.

O presidente da CDL/CG (Câmara de Dirigentes Lojistas), Adelaido Vila, a “Grande Jornada – Vida Pessoal e Profissional” é um evento completo que traz respostas para a vida.

“O objetivo do encontro é trazer mais felicidade e sucesso para todos imergem na ‘Grande Jornada’. E com a realização deste primeiro encontro em Campo Grande, o evento entra para o calendário anual do nosso Estado”, explicou.

Segundo o palestrante Ginez Cesar, “muitas pessoas buscam melhorar no emprego, na carreira, na saúde e na família, mas não sabem por onde começar. Então a ‘Grande Jornada’ traz profissionais que fazem a pessoa refletir e gerar ações para conseguir as mudanças que vão transformá-la, seja na vida pessoal ou na profissional”.

“A Grande Jornada” foi idealizada por Cláudio Ribas, CEO da Super Nova Coaching e Trainner. “’A Grande Jornada’ é de fato a transformação do estado atual para o estado desejado, é o que precisamos fazer para termos uma vida diferente. Não adiantar treinarmos a melhor técnica de venda ou liderança se o profissional não está feliz, e pra isso é necessário cuidar da área financeira, saúde, marketing pessoal. São oito grandes áreas. A ‘Grande Jornada’ é isso, são diversas áreas da vida pessoal que devem ser levadas a níveis de consciência elevada”, comentou.