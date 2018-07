Capacitação nacional está com inscrições abertas até 27 de julho

Campo Grande (MS) – A Escola Penitenciária de Mato Grosso do Sul (Espen/MS) informa aos servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) que estão abertas as inscrições para o curso de capacitação continuada “Linhas de Cuidado e Atenção ao usuário de Álcool e outras Drogas no Sistema Penitenciário e Socioeducativo”.

A qualificação será na modalidade Educação a Distância (EaD) e realizada por meio de parceria com a Secretaria Nacional de Políticas Sobre Droga, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e Agepen. Para Mato Grosso do Sul, foram reservadas 55 vagas.

Conforme a Espen, os servidores da Agepen serão indicados com base em critérios definidos pelo Depen, sendo eles: ser de carreira; estar lotado em unidade prisional ou na gestão da saúde prisional; atuar, preferencialmente, no setor de triagem ou em unidades prisionais de porta de entrada.

As inscrições somente serão aceitas se todos os dados estiverem completos e enviados para o e-mail da Espen/MS (escolapenitenciaria@agepen.ms.gov.br) até às 13 horas do dia 27 de julho.

Além de comunicar o interesse de participar do curso, o candidato deve informar no e-mail os seguintes dados:

Nome completo;

Área e função;

CPF;

E-mail;

RG;

Matrícula;

Escolaridade;

Lotação;

Telefone Pessoal e da Unidade Prisional;

Data de Nascimento.

Para outras informações, entrar em contato com a Espen/MS pelo telefone (67) 3901-1049.

Texto e foto: Keila Oliveira – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)