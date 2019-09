Capacitação do Sebrae orienta empreendedores de Campo Grande sobre compras para a empresa

Da Redação com Assessoria

O Sebrae realiza na sua sede em Campo Grande (Av. Mato Grosso, 1661 – Centro), na próxima quarta-feira (02), a capacitação “Dicas para acertar nas compras para sua empresa”. A capacitação acontece das 14h30 às 15h30 e orienta empresários e futuros empreendedores que pretendem abrir um pequeno negócio a entender sobre gestão.



Quem participar terá conhecimento sobre os pontos para uma compra bem-sucedida e uma negociação eficaz, permitindo a realização de boas vendas. Além disso, os participantes vão conhecer insumos e domínio na comercialização com os fornecedores; o que é uma boa compra; lógicas empresariais; dentre outros assuntos.



O conteúdo aborda temas como: O que é uma boa compra?; Lógica Empresarial: R$ 1,00 economizado na compra é R$ 1,00 somado ao lucro; Dicas de negociação na hora da compra; Regra de Sucesso: Operação Autofinanciada; e na prática: Analisando processos de compras.



O investimento é de R$ 10,00. Para mais informações e inscrições acesse a Loja Virtual do Sebrae ou ligue no 0800 570 0800.