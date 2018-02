Capacitação de auditores termina com fala do presidente do TCE-MS

Encerramento do curso de capacitação de auditores do TCE-MS - Divulgação

A mensagem de boas vindas feita pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conselheiro Waldir Neves, a mais uma turma de auditores estaduais de controle externo na tarde dessa sexta-feira (2), deixou evidente a satisfação da Corte em receber os novos servidores. Em seu pronunciamento, o presidente destacou a importância do cargo a ser ocupado pelos novos auditores: “Tudo com a finalidade de contribuir no pleno funcionamento da instituição, bem como na busca da excelência do controle externo em benefício da sociedade, do cidadão”.

Waldir Neves também apontou os importantes avanços conquistados pelo TCE-MS desde o início de sua gestão: “Como órgão de controle dos gastos públicos, nossa administração não se preocupou somente em avaliar as despesas e gastos públicos, mas sim se estamos conseguindo aferir a qualidade da gestão e do serviço público prestado ao cidadão”.

O presidente ainda destacou: “Estamos mudando a visão que o gestor público tinha sobre a instituição, de um Tribunal punitivo, nossa preocupação tem sido o de exercer um papel pedagógico junto ao gestor, promovendo treinamentos, cursos, seminários e ainda capacitando também, cada vez mais, o servidor do TCE-MS”.

O conselheiro presidente citou também os investimentos que a sua gestão, de forma compartilhada com os demais conselheiros, promoveu nos últimos três anos para que o TCE-MS alcançasse um nível de excelência. Nesse sentido foram realizadas inúmeras ações e projetos que promoveram uma verdadeira revolução tecnológica nos processos, mas com um compromisso de valorizar também o capital humano da Instituição.

“É necessário modernizar levando em consideração o lado pessoal, daí a importância da humanização, para conseguirmos resultados favoráveis. Além da humanização, um envolvimento das pessoas com o fim de transformar o local de trabalho feliz, de fácil convivência, com a troca de informações fazendo a diferença no local de trabalho visto que somos humanos, procurando fazer sempre o melhor”.

Antes da palavra institucional do presidente da Corte, os 49 novos auditores estaduais ainda tiveram a oportunidade de concluir os 18 dias de formação com uma palestra proferida pelo diretor de gestão e modernização do TCE-MS, Douglas Avedikian,que abordou sobre o tema “Introdução sobre o Planejamento do TCE-MS”.

Os pontos elencados na apresentação foram: o Planejamento Estratégico e seus Benefícios; Projetos do Tribunal de Contas - “Prefeitura Destaque (IEGM)”, “De Olho na Saúde” e o E-EXTRATOR; apresentou ainda o Relatório de Gestão Biênio 2015/2016 e de 2017 e ainda a Proposta de Reestruturação Organizacional do TCE-MS.

O curso de Formação dos Auditores Estaduais de Controle Externo está sendo realizado pela Escola de Controle Externo (Escoex), com carga horaria de 150 horas distribuídas em 33 módulos com conteúdos específicos para a área de Auditoria de Controle Externo. Todos os instrutores são servidores do Tribunal de Contas e a capacitação foi pensada para oferecer qualidade, efetividade nas ações direcionadas a fim de fortalecer ainda mais o crescimento profissional de cada um.