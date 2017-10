Capacitação de agentes da saúde visa a prevenção da violência contra as mulheres

IMG_7750

O Prefeito Marquinhos Trad entregou nesta quinta-feira (26) certificados para os Agentes de Combate às Endemias, Agentes de Saúde Pública e Guardas de Endemias, lotados na CCEV. Os 300 agentes participaram do curso de formação e capacitação para trabalharem de sensibilização em ações: Violência Contra a Mulher, Lei Maria da Penha e seu Impacto Social. O curso foi realizado entre os dias 11 e 21 de outubro de 2017.

O curso foi realizado entre a Subsecretaria de Políticas para a Mulher de Campo Grande (Semu) e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais – CCEV.

A Subsecretária Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (Semu), Carla Stephanini agradeceu o espaço cedido da Igreja Verbo da Vida e destacou que o curso tem como principal objetivo de promover ações em saúde do trabalhador para os servidores com vistas à prevenção da violência contra a mulher e a fornecer subsídios para que os servidores possam realizar orientações e encaminhamentos em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher.

“Durante o curso foram trabalhados com os agentes de saúde os temas: Relações sociais de gênero, tipos de violência contra a mulher, ciclo da violência, Lei Maria da Penha e os serviços existentes para o atendimento à mulher em situação de violência, com ênfase na divulgação da Casa da Mulher Brasileira”.

Para o prefeito Marquinhos Trad o objetivo do curso é preservar a família e a valorização da mulher que tem um importante papel na sociedade. “Este trabalho da Secretaria da Mulher e da Secretaria de Saúde é fundamental levar informações as mulheres sobre seus direitos. A qualificação profissional tem sido constante em nossa administração. Esta é uma ação que amplia o conhecimento dos agentes de saúde que tem trabalhado para a vida saudável de nossa população”.

O Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Vilela agradeceu o empenho dos agentes de saúde que participaram do curso e destaca a parceria com a Subsecretaria da Mulher. “Nós trabalhamos com uma política participativa dos funcionários e com os agentes de saúde não é diferente. Sempre estamos ouvindo as sugestões e pondo em prática, e dessa forma os serviços chegam a população com qualidade”, diz Marcelo.

Para o coordenador do Centro de Controle e Endemias e Vetores (CCEV), Eliasze Guimarães os trabalhos dos agentes de saúde é uma extensão dos trabalhos da Secretaria de Saúde. “Este curso visa a proteção da mulher e os agentes de saúde são as melhores pessoas para levarem as mensagem e informar as mulheres de seus direitos”.

A agente de saúde Maria Conceição Fernandes disse que o curso fortalece a conscientização dos servidores com relação a prevenção e proteção das mulheres. “Vamos trabalhar com respeito às famílias e se for preciso vamos sugerir que as mulheres busquem seus direitos quando precisarem. Nosso principal objetivo é que as famílias vivam em harmonia e em paz”, finaliza.