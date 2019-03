Capacitação da Sedhast já chegou a 12 municípios neste ano

Campo Grande (MS) – Com um público-alvo de conselheiros tutelares e demais profissionais que compõe uma rede de apoio aos conselhos nos municípios, mais de 200 pessoas em 12 cidades de MS já foram capacitadas em ação desenvolvida pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

Profissionais e apoiadores dos municípios de Jardim, Guia Lopes da Laguna, Naviraí, Eldorado, Itaquirai, Caarapó, Anaurilândia, Deodápolis, Glória de Dourados, Três Lagoas, Campo Grande, Bataguassu e Juti, receberam as palestras via setor de Apoio e Fortalecimento dos Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente, da Superintendência da Política de Direitos Humanos.

As orientações são referentes ao atendimento, funcionamento e desempenho das atribuições, buscando interligar a prática na teoria e a reflexão sobre os objetivos da função, habilidades de atuação, compromisso, responsabilidade, as competências de cada um, bem como, a atualização da legislação vigente.

Sistematizar o atendimento, construir estratégias de intervenção em conjunto com a rede, visando à defesa e garantia de direitos das crianças e adolescentes, também é uma das abordagens da capacitação.

Fortalecimento dos conselhos

O Setor de Apoio e Fortalecimento dos Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente visa promover assessoria técnica e capacitação presencial aos 79 Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, abrangendo Conselheiros de Direitos da Criança e Adolescente e Tutelares. O telefone (67) 3324-1148 está disponível para demais informações e agendamentos de capacitações.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

Fotos: Divulgação.