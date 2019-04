Cão roubado na porta de supermercado é localizado em SP

Depois de quase uma semana de desespero com o roubo de seu cachorrinho Café na porta do supermercado Minuto Pão de Açúcar, localizado na rua Muniz de Souza, no bairro Aclimação, no centro da capital paulista, a professora universitária Juana Diniz, de 44 anos, emocionou-se com o reencontro. O filhote Shih Tzu foi devolvido na tarde desta terça-feira, 9, pela Polícia Civil. Café fará um ano no próximo dia 21 e poderá celebrar o aniversário com a família.

No último dia 4, a professora universitária Juana Diniz foi ao supermercado Minuto Pão de Açúcar com seu cachorrinho. Como de costume, deixou o cão da raça Shih Tzu preso em uma barra onde ficam os carrinhos de compra, em frente à porta de entrada da loja. Não imaginava que quando voltasse, o filhote não estaria no mesmo lugar.

"Tem um espaço para deixar cachorros, mas fica na lateral, por isso eu deixo na barra de carrinhos que fica bem na entrada. Além disso, não tem vigilante na porta, essa é a grande questão", disse Juana.

Ela lembra que chegou ao estabelecimento por volta das 19h. "Deixei o carro em um posto de gasolina para trocar o óleo. Como ia demorar, aproveitei para comprar maçãs. Não fiquei nem 10 minutos dentro da loja", falou.

O desespero veio no momento em que a porta automática abriu e Juana viu apenas a guia de Café.

As imagens divulgadas pelo estabelecimento mostram que um casal a seguiu, pegou o cão e foi embora tranquilamente. Dois clientes aparecem no vídeo saindo no mesmo momento da loja, mas como o filhote é muito dócil, ele não expressou nenhuma reação. "Ele está acostumado a conviver com muitas pessoas, muitos amigos", destacou.

"Não me lembro de nada. Apenas do meu desespero. Comecei a gritar: Café, Café, Café. Não pensei em nada. Achei que tivesse escapado. Aí, algumas pessoas vieram me ajudar e viram que tinham câmeras de segurança. Pedi para os funcionários e vi nas imagens um homem pegando o Café. Ele deve ter aproximadamente 40 anos. A mulher que estava junto com o homem aparece no vídeo segurando o braço dele por duas vezes, mas não é possível saber se tentava impedi-lo ou incentivá-lo a pegar o Café. Perguntei para todos se reconheciam o casal, mas todos negaram", detalhou ainda bastante emocionada.

Juana ligou para a polícia ainda da loja. Uma viatura foi até o local e a acompanhou até uma comunidade da região. "Todos disseram que não sabiam de nada", disse.

Ao chegar em casa, mais uma situação difícil e de desespero. Dar a notícia aos filhos de 8 e de 11 anos. A professora conta que não paravam de chorar. "O Café faz parte da nossa família. A reação dos meus filhos foi péssima. Do meu marido também", afirmou.

No dia seguinte, ela fez o Boletim de Ocorrência (BO) no 6ºDP (Cambuci). Uma equipe está investigando o roubo.

A rotina da casa também foi afetada. "Meus filhos acordam tranquilos, sempre na esperança de que o Café vai retornar nesse dia. Mas à noite, choram bastante. Minha filha até deita na caminha dele. Nosso filhote é muito amoroso. Sempre que alguém chega, pula sem parar até que a gente o pegue no colo", ressaltou ela.

No dia 21 de abril, Café completa um ano e a família mantém os planos de fazer sua festinha de aniversário e comemorar o reencontro.

O Pão de Açúcar esclarece que, tão logo tomou conhecimento do ocorrido, ofereceu total apoio à cliente e mobilizou os funcionários para uma busca pelo animal nas proximidades da loja. "A empresa segue auxiliando nas buscas e, inclusive, já entregou todas as imagens das câmeras de segurança, desde a chegada da cliente, às autoridades policiais para que a investigação seja feita, permanecendo à disposição para auxiliar com outras informações", destacou em nota.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), informa que o caso é investigado pelo 6º Distrito Policial (Cambuci). A equipe esteve no local e analisa imagens de câmeras de segurança visando à identificação dos autores e esclarecimento do crime.

Outros casos

Casos como o do cãozinho Café ocorrem com bastante frequência. O site Pet Perdidos ajuda donos a encontrarem animais de estimação que se perderam, foram abandonados ou roubados. Em cada post, há informações do caso e telefone de contato para resgate. Criado em 2012, o site foi desenvolvido por uma pessoa que é apaixonada por animais, que encontrou um pequeno cão da raça Schnauzer em frente a casa da namorada.

Confira alguns dos relatos no site:

"Lhasa Apso perdido no dia 20 de março às 21h no trevo do bairro Belvedere, em Belo horizonte, em Minas Gerais. Ele pulou do carro no meio do trânsito e sumiu. Tem aproximadamente 1 ano. É branco, está tosado e tem um topete. Preciso muito dele".

"Meu cachorro de um ano fugiu no dia 16 de março, em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Foi visto sendo levado por um homem de carro", destacou Yasmin De Paula em seu post no site Pet Perdidos. O Pretin é um cachorro vira-lata e estava em uma residência na Rua Nova Guiné, no bairro Vila Lucinda, quando fugiu. Ela também fez um post em sua página pessoal do Facebook.