Cão é achado com patas mutiladas após fugir de casa no interior

A violência sofrida por um cão gerou revolta e mobilizou a população de Araraquara, no interior de São Paulo. O animal, de nome Pingo, foi encontrado em um terreno baldio no sábado, 21, com as duas patas dianteiras mutiladas após ter fugido de casa. Ele está internado e corre o risco de ter as duas patas amputadas.

"Foi uma cena assustadora, muito triste mesmo", conta o jornalista Sérgio Pinheiro Junior, que ajudou a socorrer o animal.

Segundo ele, como os proprietários não têm recursos para pagar o tratamento, uma campanha foi criada para arrecadar recursos.

No fim da manhã desta terça-feira, 24, um valor aproximado de R$ 4 mil já havia sido arrecadado. O dinheiro foi usado para pagar os custos de atendimento ao animal, que somam R$ 3.495,70. "Não depositem mais nada", pede Pinheiro.

Ele diz que também estão suspensas as visitas à clínica veterinária onde Pingo está internado. "O local é pequeno e não comporta a grande quantidade de gente que estava indo ver o animal", explica. "Ele já começou a andar. Vou chorar se me lembrar das cenas", falou Pinheiro sobre a recuperação do cão.

Ainda assim, o receio é grande sobre a possibilidade de amputação das patas. "Ele está sendo medicado e o jeito é torcer para que isso não seja preciso", diz.

Investigação

Tamiris Silva Gomes, dona do cachorro, conta que às vezes ele saía para dar uma volta, mas nunca aconteceu nada de errado. "Estou inconformada", falou.

O caso foi registrado na Polícia Civil, mas ainda não há pistas do autor da violência. Segundo o veterinário que atendeu Pingo, também não é possível precisar que tipo de instrumento foi usado para causar as lesões, mas elas são bastante extensas.

Por lei, o crime de maus-tratos pode render multa e até um ano de detenção.