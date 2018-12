Canto lírico e som da Orquestra Sinfônica compõem Mostra Musical Mosaico nesta quarta-feira

Quem não gosta de apreciar um belo canto lírico? O potente som de vozes soprano, tenor, barítono, mezzo, baixo e contralto e aliado ao delicado toque da Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande. Nesta composição é que será realizada a Mostra Musical Mosaico, no próximo dia 12, às 20 horas, no Centro Municipal de Música, localizado na Esplanada Ferroviária de Campo Grande.

De acordo com o maestro regente da Orquestra Sinfônica Municipal, Eduardo Martinelli, a Mostra Musical Mosaico é um projeto que pretende difundir o canto lírico acompanhado por orquestra, nos mesmos moldes de óperas e musicais, e tornar cantores e estudantes de canto de Campo Grande protagonistas de concertos e outras apresentações.

“Nesta primeira mostra será exposto uma prévia do trabalho musical, que posteriormente será complementado com o trabalho cênico e cenográfico. A direção e a preparação vocal contou com a colaboração da professora e grande profissional Cristina Passos, que reúne vasta experiência em universidades, cursos e coro”, pontua Martinelli.

Ao todo, a Mostra Musical Mosaico contará com a participação de 25 músicos, entre cantores e instrumentistas. O acompanhamento musical dos cantores será feito por um grupo de câmara da Orquestra Sinfônica Municipal. Esta é a primeira fase do projeto, que, para as próximas edições, pretende ampliar as apresentações com cantores, coro e orquestra completa.

