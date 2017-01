Cantina vendia drogas dentro de presídio

Uma operação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul em dois presídios de Corumbá achou ontem uma cantina que vendia drogas no interior da penitenciária. A operação, apoiada pela Polícia Militar, apreendeu maconha, cocaína e R$ 17 mil no local. O diretor do presídio, Ricardo Wagner Lima do Nascimento, foi preso, assim como o diretor da unidade do semiaberto, Douglas Novaes Lima. O prazo da prisão temporária é de 30 dias, mas pode ser pedida a prisão preventiva dos suspeitos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

