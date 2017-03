Candidatura de Fillon sofre nova denúncia e candidato reclama de perseguição

O candidato conservador à presidência da França, François Fillon, teria recebido 50 mil euros de um empréstimo em 2013, que não foi declarado ao fisco do país, afirmou o jornal Le Canard Enchaîné na edição desta quarta-feira.

Após a denúncia, Fillon afirmou que sofre uma "operação de desestabilização política" por parte do Canard, e que a operação não apareceu em sua declaração patrimonial porque o candidato "não julgou ser útil" incluí-la.

O jornal cita o advogado de Fillon, que teria confirmado o empréstimo, feito sem cobrança de juros junto ao diretor da Revue des deux mondes, Marc Ladreit de Lacharriè, e "integralmente pago".

O Canard Enchaîné é o mesmo jornal que revelou que Fillon empregou, durante anos, sua esposa e filhos no que seriam empregos fantasmas dentro de seu gabinete, período no qual receberam uma soma que chegaria perto de 1 milhão de euros.

O conservador negou qualquer irregularidade e lembrou que a prática de empregar familiares não é ilegal segundo as leis da França. A denúncia, no entanto, gerou um inquérito policial e prejudicou sua candidatura, que sofre com deserções e até a tentativa de substituir seu nome dentro do partido. (Marcelo Osakabe)

Veja Também

Comentários