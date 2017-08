Mais de 9,5 mil candidatos realizaram as provas para o cargo de delegado neste domingo

Com duração de cinco horas, a prova escrita do concurso para oferta de 30 vagas no cargo de delegado de Polícia Civil em Mato Grosso do Sul foi realizada nesse domingo (20.8) por 9564 candidatos de todo Brasil. O índice de abstenções ficou em 2%. Cerca de 15 candidatos foram eliminados por não atenderem a solicitação para desligar o aparelho celular. As informações são do secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, pasta responsável pela elaboração do certame em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura (Fapems).

Utilizado de forma inédita em Mato Grosso do Sul, resultado de uma parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), um aparelho móvel trabalhou durante todo período, analisando o fluxo de frequência de rádios, telefones celulares e pontos eletrônicos no entorno de 470 m² da região da Anahnguera-Uniderp – local em que foram realizadas as provas – na avenida Ceará. Segundo o secretário nenhuma ocorrência foi registrada.

Cerca de 870 pessoas entre fiscais de sala, fiscais de corredor, médicos, coordenadores, policiais, intérprete de Libras, seguranças e técnicos administrativos trabalharam no processo de aplicação das provas. A organização do trânsito em todo entorno da Universidade ficou por conta das equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e os segmentos da Polícia Civil trabalharam de forma integrada no policiamento ostensivo e repressivo de toda região.

Com alto índice de candidatos policiais, um espaço foi destinado para guarda de armamento. Para atendimento, uma ambulância equipada com médico, enfermeiro e motorista permaneceu durante todo período de aplicação das provas.

Representantes da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Delegacia Geral de Polícia, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública e Procuradoria Geral do Estado foram convidados e acompanharam o processo de aplicação das provas.

Candidatos

Com o sonho de se tornar um delegado de Polícia Civil em Mato Grosso do Sul, muitos candidatos chegaram com um bom tempo de antecedência no local das provas, para evitar imprevistos. É o caso da bancária carioca, Renata de Barros de Paula, 31 anos, que se denomina “concurseira” e viaja por todo Brasil realizando provas de concursos públicos. Já com as malas para o retorno, Renata que chegou à Capital na sexta-feira (18.8) à noite sairia da prova direto para o aeroporto alimentando o sonho de passar no concurso. “Saio daqui direto para o aeroporto porque amanhã tenho expediente. Enquanto o sonho não se realiza, temos que trabalhar”, diz.

É também o caso do baiano, Lucas de Jesus Chagas, que investiu três anos de estudo para realizar as provas e quem sabe, se tornar um delegado de Polícia em Mato Grosso do Sul. Questionado sobre a alta concorrência, Lucas demonstrou confiança nos seus anos de estudo e na transparência do certame realizado em Mato Grosso do Sul, citando concursos anteriores que havia realizado mas que foram cancelados pela Justiça por fraude. “Estou confiante em minha capacidade enquanto candidato e na confiabilidade deste concurso aqui em Mato Grosso do Sul”, destacou.

Estrutura

Aos 72 anos, utilizando aparelho para corrigir uma deficiência auditiva, Nelson Ubyrajara Truzzi Tupy, paulista de Americana (SP), mas residente na cidade de Três Lagoas elogiou a estrutura oferecida aos candidatos. “Cheguei sem qualquer problema tanto ao local das provas, quanto a sala. Várias pessoas nos orientando e nos ajudando. Gostei muito”, definiu, lembrando que o último concurso público que havia feito foi em 1985 na sua cidade natal.

Funcionária da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), no município de Ponta Porã, a advogada Simeire Cunha da Cruz, 44 anos, também classificou de forma positiva a estrutura oferecida aos candidatos. “Estrutura adequada, várias pessoas para auxílio, muito bom”, destacou.

Concurseira, a investigadora de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, Lucinete Gomes, que alimenta o sonho de se tornar uma delegada e viaja por todo país realizando concursos em busca desse sonho, ficou impressionada com a estrutura do certame em Mato Grosso do Sul. “Fiquei impressionada com a organização, fiscais em todos os lugares para nos dar informação, segurança. A prova foi um pouco extensa, mas dentro do conteúdo esperado. Agora é aguardar o resultado”, observou.

Recém-formada, a advogada Andressa Cardoso, 22 anos, observou o grau de dificuldade da prova e pontuou a importância da organização em um concurso que reuniu quase 10 mil pessoas. “ Cheguei rapidamente, tudo bem organizado. A prova estava bem difícil”, destacou.

Seguindo cronograma estabelecido em edital, o gabarito preliminar será divulgado na quarta-feira (23.8). Já o gabarito definitivo, dia 12 de setembro.

Rejane Monteiro – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella

Veja Também

Comentários