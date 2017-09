Candidatos convocados no concurso do TCE-MS deverão realizar exame médico em outubro

O Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul traz na edição desta quarta-feira,13, a convocação de 10 candidatos aprovados e classificados no concurso público para o provimento de vagas de auditor de controle externo para realizarem a Avaliação Médica.



Os candidatos deverão apresentar no dia 02 de outubro de 2017, a partir das 14h, os exames de auxílio diagnóstico como eletrocardiograma, eletroencefalograma, raio x, hemograma, entre outros, para a realização da avaliação clínica que será feita nas dependências do TCE-MS. Todos os candidatos terão a obrigatoriedade de apresentar a cédula de identidade para a realização da avaliação clínica e os exames devem ter sido realizados com, no máximo, trinta dias de antecedência.

O não comparecimento no dia marcado para a avaliação clínica ou a não apresentação e entrega das vias originais de todos os resultados dos exames de auxílio diagnóstico eliminará o candidato, com exceção de ausências justificadas mediante apresentação de atestado médico.

Com essa medida o presidente do TCE-MS, conselheiro Waldir Neves, preenche vagas decorrentes de aposentadorias e desligamentos voluntários de servidores efetivos.



O processo seletivo, aberto para candidatos com diploma de nível superior, foi realizado em Campo Grande e iniciou-se em 04 de agosto de 2013 com as provas objetiva e discursiva. O concurso teve 1.870 inscrições. O candidato melhor classificado alcançou 182,50 pontos.



Acesse o Diário Oficial do TCE-MS, www.tce.ms.gov.br

