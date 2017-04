Candidatos à presidência da França se enfrentam hoje em segundo debate

O segundo debate televisivo entre os candidatos à presidência da França acontece hoje à noite e a expectativa é que o encontro será crucial para os eleitores tomarem suas decisões.

As pesquisas mais recentes mostram que o centrista Emmanuel Macron e a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, devem se enfrentar no segundo turno, com Macron saindo vitorioso. O primeiro turno acontece no dia 23 de abril e o segundo turno, no dia 7 de maio.

O debate de hoje será realizado com todos 11 candidatos. Já o primeiro foi feito apenas entre os cinco principais: Macron, Le Pen, o conservador François Fillon, o socialista Benoit Hamon e o líder de extrema-esquerda Jean-Luc Melenchon.

Ainda assim, o analista do Goldman Sachs, Adrian Paul, diz que este debate é crucial, uma vez que existe um número elevado de eleitores com baixa convicção nas pesquisas. O primeiro debate foi realizado apenas com os cinco principais candidatos.

O debate está previsto para durar três horas, com início às 20h40 em Paris (15h40 de Brasília). Entre os principais temas a serem discutidos estão emprego, segurança e como implantar a visão de cada candidato no modelo social da França.

