Candidatos à direção do FBI começam a ser entrevistados, após demissão de Comey

Os candidatos ao cargo de diretor interino do FBI, a polícia federal dos EUA, já começaram a ser entrevistados, de acordo com fontes do Departamento de Justiça do país. Entre os possíveis substitutos de James Comey, demitido ontem pelo presidente americano Donald Trump, estão agentes que dirigem os principais escritórios do FBI, bem como outros altos funcionários da lei, informaram as fontes.

Pouco depois da surpreendente demissão de Comey, o procurador-geral Jeff Sessions e o vice-procurador-geral Rod Rosenstein começaram a entrevistar potenciais substitutos provisórios. Para as fontes, a escolha deve ser anunciada em poucos dias e a indicação para o cargo no longo prazo deve sair nas semanas seguintes.

Entre os nomes cogitados estão os do agentes especiais responsável pelo FBI de Richmond (Adam Lee) e d e Chicago (Michael Anderson). A lista também inclui o nome de Paul Abbate, que supervisiona crimes cibernéticos, entre outros. Fonte: Dow Jones Newswires.

